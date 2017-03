2017-03-18 16:00

Stoke - Chelsea



Diego Costa var föga överraskande en av målskyttarna när Chelsea slog Stoke på nyårsafton.

Inför: Stoke - Chelsea

Serieledarna åker till ett regnigt Stoke för att ta ytterligare kliv mot titeln.

Chelsea

Stoke

16.00

Chelseatipset

2017-03-17 16:47:44

Can we do it on a rainy day in Stoke? Det blir första gången Antonio Conte utsätts för alla utländska managers mandomsprov, SMHI förutspår regn framåt lunchtid. Chelsea gästar Britannia Stadium (nej, det blir aldrig något bet365 stadium för mig) i en klassisk stryktipsmatch imorgon klockan 16, och man gör det som serieledare.Med 27 matcher spelade toppar Chelsea Premier League med tio poängs marginal, och dessutom med rejäl medvind. Klubben har år 2017 bara tappat fem poäng. Nu senast i måndags tog man en otroligt viktig seger när N’Golo Kanté sköt Manchester U nited ur FA-cupen och Chelsea till semi. Conte mönstrade en ordinarie elva då, bortsett från att Willian fick chansen före Pedro, och italienaren lär fortsätta på samma spår mot Stoke.Egentligen finns det inte så mycket att orda om vad gäller bortalaget. Vi har förskonats med skador, avstängningar och öppna bråk på träningar och det är ett harmoniskt gäng i storslag som åker till Stoke för att ta ytterligare kliv mot titeln.The Potters parkerar för närvarande på Premier Leagues niondeplats, vilket också är placeringen man slutade på 2015/16 (ett pinnhål över Chelsea). Stoke inledde årets säsong uselt, men efter att ha tagit sin första seger i oktober vände det för Mark Hughes mannar. Senast spelade man 0-0 borta mot Manchester C ity, ett välkommet resultat för Chelseafansen, dessförinnan har man slagit Middlesbrough och Crystal Palace , men också blivit överkörda på White Hart Lane. Känslan är att Stoke kommer kriga järnet för minst en poäng. Men även om truppen innehåller nyttiga spelare som Joe Allen Xherdan Shaqiri och Marko Arnautovic är klubbens prestationer något förvånande. Till morgondagens match kommer man dock svårt skadeskjutet - nämnde Shaqiri kommer inte till spel, inte heller Bojan Krkic , Jack Butland och Glen Johnson , alla givna i Hughes elva. Arnautovic tveksam. Gamla stötar som Peter Crouch och Jonathan Walters kan komma att kliva in i deras ställe.Det är inte speciellt länge sedan Chelsea bjöd på ett riktigt nyårsfyrverkeri i lagens tidigare möte (4-2 på nyårsafton). Då blev Willian matchhjälte med två mål, imorgon lär han inte ens få starta. Detsamma gäller troligen mannen som toppar den interna assistligan, Cesc Fàbregas. Konkurrensen är mördande i årets Chelseaupplaga och startelvan inkörd.Om man nu vågar skriva så här: det hela känns rätt tryggt. Om allt går som det ska tar sig Chelsea tre viktiga poäng närmare Premier League-titeln. Man kan prata om jinxar hit och att det ska gå åt helvete dit. Men så är det här ingen vanlig säsong. Antonio Conte har allt som krävs för att do it on a rainy day in Stoke.(3-4-3): Courtois – Azpilicueta, Luiz, Cahill – Moses, Matic, Kanté, Alonso – Pedro, Costa, Hazard(4-2-3-1): Grant – Bardsley, Shawcross, Martins Indi, Pieters – Cameron, Whelan – Diouf, Allen, Sobhi – CrouchMatchen börjaroch sänds på Viasat Sport Premium, Viasat Sport Premium HD och Viaplay. Glöm inteSerieledarna åker till ett regnigt Stoke för att ta ytterligare kliv mot titeln.Info om semifinalen mot Tottenham.Två matcher, två vinster och tongångarna i England är enstämmiga. Conte segrar i kampen demontränarna emellan.Kort info om kommande viktiga biljettfrågor.FA-cupspel hemma på Stamford Bridge. Chelsea kunde med ett kontrollerat spel slå Manchester United som fick spela halva matchen med 10 spelare. Detta innebär att Chelsea nu är klara för semifinal i FA-cupen.Kort efter att Chelsea slagit ut Manchester United ur turneringen lottades semifinalerna och det blir Tottenham som blir nästa hinder för Chelsea på väg mot finalen.N´Golo Kanté blev matchvinnare efter att ha gjort matchens enda mål när Chelsea manövrerade ut Manchester United ur FA Cupen.I morgon stundar ett hett FA-cupmöte mellan Chelsea och Manchester United. Lagens stjärnmittfältare N'Golo Kanté och Paul Pogba förväntas båda starta och Antonio Conte ger nu sin syn på de båda spelarna. Chelseatränaren jämför till och med den förstnämnde med sig själv.José Mourinho återvänder igen till Stamford Bridge där Antonio Conte går för att låta portugisen återvända till Manchester med ännu en inkasserad förlust mot Chelsea.Eden Hazards mål mot Arsenal har blivit utsett till månadens vackraste i Premier League.