Inför: Tottenham - Chelsea

Chelsea gästar White Hart Lane och Tottenham i en match där serieledarna har en chans att slå Premier League-rekordet på antal segrar i rad. Årets första match förväntas bli en jämn historia och en tuff match mellan de två Londonklubbarna då Chelsea satsar på att slå rekord samtidigt som Tottenham försöker hänga med i toppen.

Lloris; Walker, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Wanyama, Dier; Eriksen, Alli, Son; Kane Tottenham är uppe i fyra raka segrar och har vunnit med 4-1 i sina två senaste matcher, borta mot Southampton och nu senast mot Watford . Då Manchester C ity förlorade borta mot Liverpool så har Tottenham klättrat upp till en fjärdeplats, bara en poäng bakom trean Arsenal . Harry Kane har varit lysande sedan han återvände från sin skada och står på tio gjorda mål i ligan. Även Dele Alli har börjat producera framåt samtidigt som backlinjen har varit lika stabil som vanligt och endast släppt in 14 mål, ett sämre än Chelsea. Under den senaste matchen borta mot Watford ställde Tottenham upp med vad som skulle kunna beskrivas som en 3-4-3 uppställning, inte helt annorlunda från vad som har fungerat så pass bra för Chelsea under säsongen. Det är dock någorlunda mer troligt att Mauricio Pochettino återgår till en 4-2-3-1 uppställning.I mål så förväntas lagkaptenen Hugo Lloris starta som vanligt framför en backlinje bestående av Kyle Walker, Jan Vertonghen Toby Alderweireld och Danny Rose. Kieran Trippier startade den senaste matchen som högerback då Kyle Walker var avstängd och stod för två assist men Walker lär ta tillbaka sin startplats på onsdag. Jan Vertonghen är även han tillbaka efter att ha varit avstängd, Erik Wimmer agerade mittback i hans frånvaro.På innermittfältet lär vi se Eric Dier tillsammans med Victor Wanyama som har varit en given mittfältspjäs under säsongen. Det är också möjligt att Moussa Dembele får chansen från start på bekostnad av en offensivare spelare. Christian Eriksen nätade senast mot Chelsea och har varit i bra form under den senaste tiden. Han lär starta antingen i mitten på det offensiva mittfältet eller till höger beroende på hur Pochettino väljer att ställa upp sitt lag. Son Heung-Min har stått för flera mål under säsongen och lär spela från start, förmodligen tillsammans med Dele Alli och Eriksen på det offensiva mittfältet.Högst upp på topp så finner vi Harry Kane. Engelsmannen har gjort tio mål under säsongen trots att han dragits med en skada och har höga förväntningar på sig om att näta under onsdagens match. Erik Lamela är skadad men i övrigt så har Tottenham alla sina spelare tillgängliga för spel.Tottenham (4-2-3-1):Lloris; Walker, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Wanyama, Dier; Eriksen, Alli, Son; Kane

Lagen möttes i slutet av november på Stamford Bridge i en match där Chelsea gick segrande ur striden med 2-1 trots ett tidigt ledningsmål för Tottenham . Det är två lag i bra form som möts på onsdag kväll i en på förhand svårtippad match. Chelsea ligger tio poäng före fyran Tottenham och satsar på att slå rekord genom att vinna sin fjortonde raka ligamatch, något som inget annat lag har lyckats med under samma säsong.Tottenham lär inte sakna någon motivation inför matchen då det var just Chelsea som satte stopp för Tottenhams chanser att vinna Premier League för första gången efter en 2-2 match på Stamford Bridge i fjol. Matchen på White Hart Lane slutade 0-0 under den förra säsongen men det var en match mellan två lag som har utvecklats väldigt mycket sedan dess och matchbilden förväntas inte vara densamma.Antonio Conte har verkligen lyckats sätta sin prägel på laget och Chelsea har möjligheten att slå Premier League-rekord genom en fjortonde seger i följd, något som aldrig har gjorts förut under en och samma säsong. Rekordet på tretton raka segrar delar Chelsea för tillfället med Arsenal som lyckades med det under slutet av säsongen 2001-2002. Arsenal lyckades också ta en fjortonde Premier League-seger i rad då man började nästa säsong med en vinst, dock så kan Chelsea bli den första klubben att lyckas med det under en och samma säsong.Efter 19 omgångar leder Chelsea Premier League på 49 poäng, en poäng ifrån de 50 poäng som Chelsea tog under fjolårets säsong. Chelsea ligger just nu fem poäng före Liverpool som dock har en match mer spelad. Liverpool tappade poäng tidigare i veckan borta mot Sunderland och Chelsea har en chans att dryga ut sitt försprång. För första gången under sin vinstsvit så tappade Chelsea ledningen inte bara en utan två gånger hemma mot Stoke men laget visade karaktär och tog snabbt tillbaka ledningen vid båda tillfällena efter två mål av Willian. Diego Costa fortsätter att visa upp storform och en spelare som Cesc Fabregas har börjat få mer och mer speltid. Laget som en helhet har fungerat väldigt bra och många spelare som underpresterade förra säsongen har visat framfötterna, till exempel Eden Hazard och Pedro. Thibaut Courtois har hållit flest nollor i Premier League och kommer att starta i mål framför en trebackslinje bestående av Cesar Azpilicueta David Luiz och Gary Cahill. Efter att ha endast släppt in två mål på tolv matcher lyckades Stoke näta två gånger på Stamford Bridge och det är viktigt att försvarsspelarna är koncentrerade på onsdag då Tottenham står för motståndet.Till höger på mittfältet finner vi Victor Moses vars mål avgjorde den senaste matchen mellan de två lagen. Moses kommer att agera wingback på högerkanten och Marcos Alonso på vänsterkanten. N'Golo Kanté är en given startspelare på mittfältet och det är troligt att Nemanja Matic återtar sin startplats från Cesc Fabregas för att stabilisera laget. Fabregas stod för en bra match senast och lär få speltid vid något tillfälle i matchen.Pedro var avstäng mot Stoke men stod för ett fint mål mot Tottenham tidigare under säsongen och gjorde två mål i sin senaste match mot Bournemouth . Även Willian är i bra form och gjorde två mål i sin senaste match vilket gör det till ett svårt beslut för Conte om vem som får starta. Det är troligt att Willian får fortsatt förtroende efter sin fina insats senast. Eden Hazard har varit i lysande form hela säsongen och kommer att starta till vänster. Diego Costa leder skytteligan och får fortsatt förtroende på topp. John Terry är skadad och kommer inte att spela.Chelsea (3-4-3):Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kanté, Matic, Alonso; Willian, Diego Costa, HazardTottenham lär vara sugna på att hindra Chelsea från att slå nytt Premier League-rekord genom att inte bara ta poäng utan helst av allt vinna mot sin Londonrival. Senast de två lagen möttes så startade Tottenham i ett väldigt högt tempo, något vi kan förvänta oss se igen på onsdag. Chelsea kommer att satsa på snabba kontringar genom sina offensiva spelare och försöka göra en liknande match som borta mot Man City. En jämn match är att vänta där båda lagen har kvaliteten för att gå segrande ur derbyt.Tips: 1-1- Chelsea har gjort fler mål (92) och vunnit fler matcher (26) mot Tottenham än vad dem har gjort mot någon annan Premier League-klubb- Harry Kane har gjort 17 mål på 17 Premier League-derbyn- Martin Atkinson dömer matchenAvspark 21:00 4/1 på Viaplay och Viasat Sport Premium