2017-05-12 21:00

WBA - Chelsea



Chans för Chelsea att avgöra Premier League.

Inför: West Bromwich - Chelsea

Säsongens sista bortamatch innebär också en möjlighet för Chelsea att avgöra kampen om ligasegern helt och hållet. Vid tre poäng så tar Antonio Contes mannar hem klubbens femte Premier League-titel.

I och med Tottenhams poängtapp förra fredagen mot West Ham och Chelseas seger mot Middlesbrough i måndags på Stamford Bridge så kan nu alltså Chelsea avgöra titelstriden på The Hawthorns på fredagskvällen. Vid seger så spelar det ingen roll vad de andra lagen gör, då är ligan avgjord. Chelsea har inför matchen 7 poäng tillgodo på Tottenham, som spelar senare samma helg mot Manchester United på hemmaplan. Efter detta följer två raka hemmamatcher för Chelsea som alltså kan fira säsongens sista bortamatch med att säkra sin femte Premier League-titel, sjätte ligatitel i engelska högstaligan totalt sett.



Hemmalaget West Bromwich har stått för en sämre period på sistone, sedan de säkrade kontraktet tidigare under säsongen så har Tony Pulis mannar tappat farten och befinner sig i ingemansland på en åttonde plats, utan möjligheta att ta sig högre upp i tabellen. Laget har mer poäng upp till sjundeplacerade Everton än vad de har till Hull City som ligger unde sträcket, vilket visar på att topplagen verkligen har varit i en egen klass i tabellen den här säsongen.



West Bromwich Albion

Som alltid är lag ledda av Tony Pulis starka på fasta situationer och i huvudspelet, vilket även denna upplaga av West Bromwich är. Lagets mittbackar, i form av kanske framförallt Gareth McAuley, har stått för flera mål den här säsongen. I övrigt har man inte längre svenske Jonas Olsson i backlinjen. På skadefronten har man frågetecken kring John Evans, Hal Robson-Kanu och Matt Philips. Formmässigt har det som sagt inte riktigt sett lika bra ut som det gjorde för några månader sedan för laget. Innan krysset senast mot Burnley hade man fyra raka förluster i ligaspelet. De fem senaste matchernas resultat:



Burnley 2 - 2 West Brom

West Brom 0 - 1 Leicester

West Brom 0 - 1 Liverpool

West Brom 0 - 1 Southampton

Watford 2 - 0 West Brom



Förväntad startelva: Foster; Dawson, McAuley, Evans, Wilson; Morrison, Fletcher, Yacob, Livermore, McClean; Rondon





Chelsea F.C.

Chelsea tog en väldigt viktig seger i måndagens match mot Middlesbrough på Stamford Bridge. I och med den segern, samtidigt som Tottenham förlorade sin match, öppnade sig alltså möjligheten att avgöra ligan i denna omgången upp sig för Chelsea. Efter förlusten mot Manchester United på Old Trafford har nu laget radat upp segrar både i cup och ligaspel. Två raka segrar med 3-0, både mot Middlesbrough men också Everton borta helgen innan, bådar gott inför avslutningen på säsongen för Antonio Contes Chelsea.



I den senaste omgången vilades en småskadad N'Golo Kante, detta syntes dock inte i spelet då hans ersättare Cesc Fabregas var en av planens giganter på måndagskvällen. Publiken skanderade spanjorens namn och han såg verkligen ut att trivas. I övrigt var det ett frågetecken kring David Luiz inför, men han kom till spel. Skulle Chelsea vinna matchen mot West Bromwich lär vi få se en hel del rotation i de två sista omgångarna på Stamford Bridge, mot Watford respektive redan nedflyttade Sunderland. Efter detta följer den viktiga finalen av FA-cupen mot Arsenal på Wembley Stadium för Chelsea innan säsongen är över för deras del och spelarna kan åka på välförtjänt semester. De fem senaste matchernas resultat:



Chelsea 3 - 0 Middlesbrough

Everton 0 - 3 Chelsea

Chelsea 4 - 2 Southampton

Chelsea 4 - 2 Tottenham (FA-cupen)

Manchester United 2 - 0 Chelsea



Förväntad startelva: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Fábregas, Kanté, Alonso; Pedro, Diego Costa, Hazard



Förutsättningar

Chelsea kan som sagt avgöra ligan mot ett lag som på pappret inte har något att spela för. West Brom kommer förmodligen sluta i mitten av tabellen, om de inte förlorar de sista omgångarna som är kvar av ligan. Tony Pulis satt på läktaren och såg Chelsea köra över Middlesbrough i måndags på Stamford Bridge och vi får väl se ifall han kan fördröja festen för Chelsea och ta poäng av de blå på fredagskvällen. Chelsea kan dock även ifall de skulle tappa poäng avgöra ligan på söndagen, då Tottenham möter Manchester United på White Hart Lane. Det är alltså sju poäng mellan lagen inför helgen, med tre matcher kvar för respektive lag. Förhoppningsvis dock avgör Contes mannar ligan på egen hand redan på fredagskvällen.



- Matchen sänds på Viasat Sport Premium/HD och börjar 21.00, med studiosändning från 20.30.

- Glöm inte Chelsea-tipset till matchen!

2017-05-11 11:25:52

