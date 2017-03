Inför: West Ham - Chelsea

Premier League-omgångens sista match spelas på måndagskvällen på Olympic Stadium, i derbyt mellan West Ham United och Chelsea. Chans för gästerna att göra ett ryck i toppen?

West Ham United

1 - 1

2 - 2

1 - 3

0 - 4

1 - 3

Chelsea F.C.

3 - 1

0 - 2

1 - 1

3 - 1

1 - 1

Chelsea reser österut i den engelska huvudstaden för bortamatch mot West Ham United på Olympic Stadium. Det är elfte-placerade West Ham som tar emot ligaledaren, med chans på ytterligare ryck i toppen av tabellen vid seger. De blå från Stamford Bridge har faktiskt redan hunnit med att besöka den nya arenan under säsongen, då i ligacupen under hösten i en match som man förlorade. Nu är det dock Premier League som gäller, där Chelsea vann lagens första möte i den första omgången efter ett sent avgörande mål från Diego Costa.Hemmalaget kommer till matchen i okej form, man har två raka kryss i ligaspelet, hemma mot West Bromwich och borta mot Watford. Innan dess slog man Southampton på bortaplan, men innan den matchen blev det ordentligt med stryk då Manchester City vann med hela 4-0 på Olympic Stadium.På skadefronten har man fått tillbaka sin anfallare Andy Carroll, som varit borta från spel en tid, vilket han varit under de senaste säsongerna till och från. Man har dock Michail Antonio avstängd i matchen, vilket får ses som ett stort avbräck efter engelsmannens fina säsong. I övrigt ska sägas att även om West Ham vunnit de två senaste matcherna som de har haft hemmaplan på mot Chelsea (på Upton Park under fjolårssäsongen), så har Chelsea ett finfint facit mot West Ham från de senaste säsongerna med två kryss och fem segrar från de övrigt sju senaste matcherna lagen emellan.De fem senaste matchernas resultat:WatfordWest HamWest HamWest BromSouthamptonWest HamWest HamManchester CityMiddlesbroughWest HamEfter att diverse resultat gått Chelseas väg de senaste veckorna har den ena experten efter den andra velat få det till att ligan redan är avgjord, något som både Antonio Conte och spelarna har valt att ignorera. "En match i taget", lyder deras svar på detta påstående. Chelsea ligger dock fortsättningsvis en bit före sina konkurrenter, där vi sett denna helgen att ett par av lagen tappat poäng.Med få matcher kvar mot topplagen så ser det dock ljust ut för Chelsea, men matchen mot West Ham är en tuff bortamatch. Chelsea har i stort sett en helt skadefri trupp, dock. Eden Hazard ska vara redo för spel efter att ha fått en smäll på en träning under veckan, i övrigt så får Antonio Conte återigen göra valet mellan att antingen spela Nemanja Matic eller Cesc Fabregas på mitten jämte N'Golo Kante. Givet vilken typ av match det lär bli, så skulle det förvåna mig om vi inte får se den långe serben spela centralt tillsammans med den korte fransmannen.I den senaste matchen så fick man kämpa för att slå Swansea, där man fick ett kvitteringsmål mot sig precis innan halvtidsvilan. Men efter ett billigt ledningsmål så kunde man sedan vinna matchen stabilt och har de senaste veckorna sett starka ut, även fast man tappade poäng borta mot erkänt hemmastarka Burnley.De fem senaste matchernas resultat:ChelseaSwanseaWolverhamptonChelsea (FA Cupen)BurnleyChelseaChelseaArsenalLiverpoolChelseaDet lär som sagt bli en tuff match i Londonderbyt mot West Ham. Hemmalaget lär vara taggat och likaså publiken, vilket de även var när lagen möttes i höstas då det var stökigt på läktaren under och efter matchen. Förhoppningsvis kan vi slippa något bråk mellan lagens fans denna gången och att Chelsea samtidigt spelar hem tre poäng till sydvästra London och Stamford Bridge.- Matchen börjaroch sänds på