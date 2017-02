Efter en tids rykten står det nu klart att Branislav Ivanovic lämnar Chelsea för ryska Zenit St Petersburg. Ivanovic lämnar sydvästra London efter nio säsonger och åtta titlar.

Branislav Ivanovic roll i Chelsea har de senaste säsongerna gått från en viktigt kugge i ett av Europas bästa försvar under José Mourinho till att bli en reserv och inhoppare under Antonio Conte. Från att ha varit en av ligans bästa ytterbackar till att vara en rundningskon under de senaste två säsongerna.Nu så lämnar Branislav Chelsea efter nio säsonger och åtta titlar, däribland två Premier League-titlar, en Europa League-titel där han stod för det avgörande målet i slutminuterna mot Benfica, en Champions League-titel, tre FA Cup-titlar och en ligacup-titel. Utöver detta så är han tillsammans med Didier Drogba, John Obi Mikel, Petr Cech och Gianfranco Zola en av få som gjort mer än 300 matcher för Chelsea.Under en majoritet av sin tid hos Chelsea har serben varit en av de allra viktigaste spelarna i laget, han kom till klubben från ryska Lokomotiv Moskva 2008 och har sedan dess spelat både som mittback men kanske allra mest framgångsrikt som högerback. Under de nio åren så har Ivanovic gjort 34 mål och 34 assister, vilket från en ytterback/mittback får ses som väldigt bra.Brana har under åren gjort både ett och två viktiga och minnesvärda mål. Förutom ovan nämnda avgörande mål i Europa League-finalen 2013 så gjorde han det avgörande målet mot Napoli i den magiska Champions League-åttondelsfinalen på Stamford Bridge 2012, dessutom stod han för det avgörande målet i en tuff bortamatch mot Manchester City häromåret. I början av sin tid i klubben gjorde han dessutom två nick-mål borta mot Liverpool i Champions League.Ivanovic har vunnit en hel del individuella priser, dessutom. Som kapten för det serbiska landslaget vann han priset som Årets spelare två år i rad som första serbiska spelare. Han har dessutom tagit hem platser i Årets lag i Premier League, från att till en början ha spelat som mittback till att ta över den skadade José Bosingwas högerbacksposition.Branislav Ivanovic har under många år varit en otroligt viktig del i Chelsea, med en inställning och mentalitet som varit väldigt viktig för klubbens framgång. Hans avsked från klubben har gett upphov till flera varma avskedsmeddelanden från hans lagkompisar, vilket än mer understryker hans enorma plats i Chelsea. Även om det verkar som om många av lagets fans på senare år har varit irriterade på att se Ivanovic i startelvan, allra mest efter den misslyckade fjolårssäsongen, så är det svårt att se bortom det faktum att han har varit en av klubbens viktigaste spelare det senaste decenniet.Som vice-kapten sedan förra säsongen, där han mot Crystal Palace på hemmaplan fick bära bindeln för första gången, så har också varit en viktig ledare för hela truppen med sina ledaregenskaper och erfarenhet. Skulle man göra en startelva med Chelseas bästa spelare någonsin så ska defintivt Branislav vara med i diskussionen om vem som ska spela på högerbackspositionen.Branislav Ivanovic gjorde sin sista match för Chelsea i matchen i FA Cupen mot Brentford i söndags, där han såklart även också gjorde ett mål. Detta var hans 34 mål för Chelsea på 377 framträdanden. Ett passande avslut för en av klubbens största. Lycka till i Ryssland, Brana, utför du bara en promille av det du gjorde i London kommer de älska dig.He will always be a true Blue.