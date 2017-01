Kan Costa oss ligan

Truppen som tar emot Leicester på lördagseftermiddagen har ett stort avbräck. Diego Costa uppges ha bråkat med tränare Conte och således uteslutits.

Nyheten slog ner som en bomb i fotbollsengland under gårdagen och att fnysa åt den som nonsens eller som ett löst rykte vore naivt, dessvärre. Man har fortfarande lite olika uppfattningar om situationen men i stora drag rör det sig om ett påstått intresse från Kina som på ett eller annat sätt ska ha rivit upp sår i relationen mellan Diego Costa och tränare Antonio Conte.Sky Sports hänvisar till interna källor när de menar att det hela började för några dagar sedan då ett jättebud på Diego Costa landat på bordet. Diego Costa ska ha blivit obekväm i situationen vilket gått över till ett rent gräl med två av Chelsea s fitnesstränare. Sky Sports uppger vidare att bråket ska ha slutat med att Conte skrikit till Diego Costa: "Go to China!" Costa har inte tränar med laget under de tre senaste dagarna, enligt källan.Daily Mail har en liten annorlunda version av händelseförloppet. De menar att det börjat med att Costa ville stå över lördagens match efter känningar av en skada. Den medicinska staben, som investerat jättemycket i Diego Costa för att han ska vara skadefri efter en tämligen skadefylld historik, undersökte honom och han klarade sina fitnesstest. Han blev tillsagd att göra sig i ordning ändå, något som ledde till ett bråk. Att det dessutom funnits ett jättebud på honom som klubben inte vill acceptera och när fellow brasse redan tagit steget till de extrema rikedomarnas värd blev det extra tändvätska på elden.Hur det exakta händelseförloppet varit är svårt att säga, men klart står att Diego Costa inte rest med truppen som ska möte Leicester på lördag och vi kommer sannolikt att få veta mer under dagen. Om inget annat kommer Conte få frågor om det på presskonferensen efter matchen.Klart står även att Chelsea inte vill sälja sin stjärnanfallare.Diego Costa har två och ett halvt år kvar på sitt kontrakt och uppdaterade sitt instagram under gårdagen med texten "Come on Chelsea!!!"