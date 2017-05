Kanté kan fortfarande utvecklas

Årets spelare i Premier League hyllas stort av managern Antonio Conte som fortfarande insisterar att fransmannen kan bli ännu bättre.

N'Golo Kanté blev utsedd till årets spelare av sina medspelare i Premier League för ett par veckor sedan innan han även fick priset som the Football Writers' Association Player of the Year under måndagen. Det var knappt en överraskning för någon och Kantés tränare Antonio Conte var snabb med att lovorda sin superstjärna."Jag har bara positiva saker att säga om N'Golo", berättade Conte för pressen. "Han är verkligen en 'good guy'. Han har alltid ett leende på läpparna. Oavsett om han jobbar hårt eller inte så är leendet alltid där. Det är fantastiskt med en kille som honom. N'Golo har en superb säsong med oss och jag glädjes verkligen med honom. Det finns många fantastiska spelare i ligan och att han står som vinnare av utmärkelsen som årets spelare är en stark bedrift.""Det viktigaste för honom just nu är att ha kvar viljan att fortsätta att utvecklas varje dag. Jag tror at Kanté kan fortsätta att förbättras och kan bli en ännu bättre spelare än vad han redan är."Kantes resa till toppen har inte gått obemärkt förbi. Det var inte länge sedan han spelade i tredje ligan i Frankrike och nu är han på väg att bli första spelaren någonsin att vinna Premier League två säsonger i rad med olika lag. Hans succé har fått tränaren Antonio Conte att tänka tillbaka på en spelare som var aktiv samtidigt som Conte själv."Det är otroligt det här. Under mitt liv så har jag sett en liknande situation och det var hos Juventus. Moreno Torricelli var inte en professionell fotbollsspelare och sedan så kom han till Juventus och helt plötsligt var han med i landslaget och visade sig vara en vinnare.""Det är verkligen inspirerande då det finns historier som dessa. Det inspirerar andra spelare i liknande situationer att drömma vidare och fortsätta att kämpa. Fotboll bjuder alltid på möjligheter som dessa."Källa: chelseafc.com