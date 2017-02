Lampard lägger skorna på hyllan

En av Chelseas allra största genom alla tider har valt att avsluta sin karriär. 2001 anlände mittfältaren till Chelsea, 13 år och 684 matcher senare lämnade han som klubbens bästa målskytt genom tiderna. Frank Lampard var och är en legendar på Stamford Bridge och i världsfotbollen.

I dag kom då beskedet att Lampard väljer att avsluta sin karriär. På Instagram skriver 38-åringen att han hade anbud från såväl utdländska som engelska klubbar, men att han känner att det var rätt tid för att ge sitt avsked till fotbollsplanen.Frank Lampards karriär startade i West Ham . Han har även representerat Swansea på lån, Manchester C ity och New York City. Men som han själv så fint beskriver det på sin Instagram, "den största delen av mitt hjärta tillhör Chelsea ", så var det klubben från SW6 som verkligen tog Lampard till sitt hjärta och vice versa. Under 13 år i den kungsblåa tröjan gjorde Lampard 211 mål på 648 matcher, något som står sig som ett klubbrekord. Under tiden vann nummer åtta på mittfältet hela elva stora titlar, där Champions League -titeln 2012 och Premier League -vinsterna från 2005, 2006 och 2010 står ut som höjdpunkterna. Under den första Premier League-vinnande säsongen blev Lampard dessutom utsedd till hela ligans bästa spelare, efter att ha gjort 13 mål och 18 assist från sin mittfältsposition. För att vara mittfältare var Lampard ovanligt produktiv i målskyttet och gjorde i stort sett alltid ett tvåsiffrigt antal mål, med 22 mål säsongen 2009/2010 som den allra bästa noteringen. Att ta upp alla personliga utmärkelser som Lampard fått skulle kunna fylla ett helt mittfält på samma sätt som Lampard gjorde när han stod i zenit. Värt att nämnas är dock Ballon d'or silver 2005, Premier Leagues bästa spelare 2005, Chelseas bästa spelare 2004, 2005 och 2009, Premier Leagues assistkung 2004/2005, 2005/2006 och 2009/2010 samt den officiella utmärkelsen som Premier Leagues bästa spelare under 2000-talet.Under dagen har många före detta lagkamrater beskrivit sin beundran för Frank Lampard på sociala medier. Den allra mest tårdrypande hyllningen står John Terry för på Instagram, Chelseakaptenen hyllar inte bara en stor spelare utan en ännu större vän och människa. Terry beskriver honom som Chelseas bäste spelare genom tiderna och som en träningsnarkoman som alltid var en förebild för akademispelarna tack vare sin inställning. "Om jag kunde välja en spelare att ha bredvid mig i omklädningsrummet hade det varit du" och "jag är stolt över att kalla dig min vän" skriver Terry innan han önskar Super Frank all lycka i framtiden. En annan Chelsealegendar, Didier Drogba, beskriver på samma digitala bilddagbok Lampard som "en sann gentleman" och minns tillbaka på när de båda tränade skott efter de ordinarie träningspassen. Willian, som inte hann spela lika länge med Lampard som Terry och Drogba hann göra beskriver Lampard som en "legend" och fortsätter med att säga att det var en ära att spela med honom. Förre lagkamraten och den fortsatt starkt Chelseasupportande Michael Ballack skriver att han saknar omklädningsrummet och skriver precis som Willian att det var en ära att få spela med Lampard. Hyllningsraderna skulle kunna fylla ett helt Offsidereportage i längd, men det var åtminstone ett axplock.Lampard skriver nu att han vill satsa på tränarkarriären i fortsättningen och han tackar det engelska fotbollsförbundet för att han har fått chansen att studera på deras tränarutbildning.Oavsett hur det går med tränarambitionerna kommer Frank Lampard alltid att vara en av Chelseas riktigt stora. Gentlemannen i nummer åtta med blå tröja med ett lejon på bröstet kommer alltid att vara saknad, men minnena kommer alltid finnas där och de kommer alltid att upplevas med ett leende på läpparna. Samma leende som Frank Lampard hade efter att ännu en gång ha gjort mål med en smart löpning in i straffområdet. Nu löper Lampard vidare mot andra mål, men Chelsea kommer förmodligen aldrig att lämna hans hjärta och Lampard kommer definitivt aldrig att lämna Chelseas hjärta.