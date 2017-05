Legendarer - Plats 10 Eddie McCreadie

Vi har kommit fram till topp 10 och endast spelare som spelat 400 matcher eller fler är kvar. På plats 10 hittar vi skotten Eddie McCreadie som var både spelare och tränare i Chelsea.





Eddie McCreadie

Född: 1940

Nationalitet: Skottland

År i Chelsea: 1962-1973

Spelade matcher: 410

Mål: 5



1962 tackade Eddie McCreadie nej till Fullham och skrev istället på för Chelsea FC där han sedan spelade över ett decennium. Samma år som man värvade McCreadie klev Chelsea även upp till division ett. McCreadie spelade vänsterback och visade upp en enastående tajming i sitt försvarsspel. McCreadie spelade tillsammans med många Chelsealegendarer under sina 410 matcher, spelare som Ron Harris, Bobby Tambling, Charlie Cook och Peter Osgood.



Fastän det bara blev fem mål för skotten så gjorde han ett väldigt viktigt mål när han avgjorde ligacupen 1965. I Första matchen av två dribblade McCreadie förbi



1973 lade McCreadie skorna på hyllan och började lära sig tränarrollen från sidan av planen. 1975 tog han över som manager och kunde inte hålla kvar laget i division ett. Han byggde om laget, tog kaptensbindeln från Ron Harris och gav den till den 18-åriga Ray Wilkins och fick tillbaka Chelsea till divsion ett 1977. Samma år som han fick upp Chelsea till division ett lämnade han också under något bissarra omständigheter. McCreadie efterfrågade en företagsbil efter han fått upp Chelsea en division. Han fick ett nej från styrelsen och sa upp sig. Styrelsen ändrade sig sen och erbjöd en företagsbil men skotten hade då redan bestämt sig och det var det sista vi fick se från McCreadie i den kungsblå tröjan.



Vi tackar Eddie McCreadie för hans 410 matcher, fem mål och säsonger som tränare.

Namn Spelade matcher Mål 1. 795 2. 729 3. 714 (spelar nu) 4. 648 5. 592 6. 494 7. 445 8. 421 9. 420 10. Eddie McCreadie 410 5 11. John Bumstead 409 44 12. Ken Armstrong 402 30 13. Didier Drogba 381 157 14. Peter Osgood 380 105 15. John Obi Mikel 373 5 16. Charlie Cook 373 30 17. Bobby Tambling 370 202 18. George Smith 370 0 19. Roy Bentley 367 44 20. Harold Miller 365 44 21. John Harris 363 14 22. Frank Blunstone 347 54 23. Colin Pates 346 10 24. Marvin Hinton 344 4 25. Peter Houseman 343 20 26. Ashley Cole 338 9 27. Jack Harrow 334 5 28. Tommy Law 318 19 29. Gary Locke 317 4 30. Micky Droy 313 12 31. Graeme Le Saux 312 12 32. Gianfranco Zola 312 80 33. Jackie Crawford 308 27 34. Bob McNeil 306 32

2017-05-02

