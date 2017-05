Legenden Dennis Wise presenterar bucklan

Dennis Wise kommer att bära ut Premier League-bucklan under titelfirandet

Dennis Wise, som spenderade 11 år hos Chelsea och gjorde totalt 48 framträdanden samt 74 mål, kommer att bära ut Premier League -bucklan under söndagens match mot Sunderland . Chelsea säkrade titeln efter en 1-0 seger borta mot West Brom för tio dagar sedan och kommer att få lyfta bucklan hemma på Stamford Bridge efter säsongens sista omgång.Wise var lagkapten för klubben under nittiotalet då John Terry först slog sig in i laget. Idag kommer Terry att göra sitt sista framträdande som Chelseaspelare på Stamford Bridge och även lyfta bucklan tillsammans med vicekaptenen Gary Cahill. Antonio Conte har pratat inför matchen om att det är viktigt att Chelsea går för vinst och även får bästa möjliga uppladdning inför FA-cupfinalen nästa helg.Det var även meningen att Sunderlandsupportern Bradley Lowery skulle deltaga under matchens ceremoni men tyvärr så mår sex-åringen inte tillräckligt bra för att göra resan ner till London. Vi på Chelsearedaktionen önskar honom allt väl och hoppas att han mår bättre inom kort.Avspark är 16:00 under söndagen och matchen sänds på Viaplay samt Viasat Sport Premium.Källa: DailyMail

2017-05-21 12:14:00

