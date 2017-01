2017-01-14 18:30

Leicester - Chelsea

0-3



Pedro målskytt igen för Chelsea.

Leicester - Chelsea 0-3 (0-1)

Chelsea är tillbaka på vinnarspåret efter en förlust i senaste omgången. Två mål från Marcos Alonso och ett från Pedro gjorde att segern skrevs till klara 3-0 i matchen mot de regerande mästarna.





Chelsea rivstartade verkligen matchen och farhågorna om att man skulle ha fått en törn på självförtroende efter förlusten mot Tottenham så fick man fel när spanjoren och nyförvärvet inför säsongen, Marcos Alonso, satte dit matchens första mål redan efter sex minuter. Alonso smög in i staffområdet och kunde efter pass från Eden Hazard stänka dit bollen med sin högerfot. Detta var vänsterbackens andra mål för säsongen, efter att ha satt sitt första hemma mot Everton i höstas, men mer skulle det bli.



Hemmalaget hade svårt att skapa några riktigt heta chanser, man stack upp ett par gånger men då stod Thibaut Courtois säkert ivägen. Det dröjde dock till sex minuter in i den andra halvleken innan Chelsea gjorde matchens andra mål, även denna gången genom Marcos Alonso. Efter en inläggsituation så sköt han ett skott som styrde både på Wes Morgan och Danny Drinkwater innan den gick in i Kasper Schmeichels mål. Efter det så hade även Alonso ett bra försök med en vänstervolley som dock gick strax utanför stolpen.



Det var istället en annan spanjor, Pedro, som stod för matchens tredje och sista mål. Efter att Willian spelat in bollen förbi Schemeichel så kunde Pedro enkelt nicka in bollen i det tomma målet. Efter två mål senast i cupen så stod Pedro återigen för en fin insats och han har verkligen imponerat den här säsongen under Antonio Conte.



Efter detta så var matchen relativt avslagen, där Chelsea spelade av matchen. En hållen nolla och tre poäng blev resultatet för Chelsea som forsätter att hålla ledningen i tabellen en vecka till, nästa omgång är det pånyttfödda Hull City som kommer på besök till Stamford Bridge. Om Diego Costa är med då återstår att se.



Efter endast en förlust på de senaste fjorton matcherna så kom Chelsea till Leicester för match mot de regerande mästarna, ett Leicester som inte haft en lika lyckosam säsong i år som den man hade på King Power Stadium ifjol. Nu så hade man även tre spelare borta på Afrikanska mästerskapen, i form av Mahrez, Amartey och Slimani. Chelsea å andra sidan kom till matchen utan sin skyttekung Diego Costa, som efter alla rykten i dagarna förklarades skadad i ryggen av Antonio Conte inför matchen och att det var därför som spanjoren skulle missa matchen.Chelsea rivstartade verkligen matchen och farhågorna om att man skulle ha fått en törn på självförtroende efter förlusten mot Tottenham så fick man fel när spanjoren och nyförvärvet inför säsongen, Marcos Alonso, satte dit matchens första mål redan efter sex minuter. Alonso smög in i staffområdet och kunde efter pass från Eden Hazard stänka dit bollen med sin högerfot. Detta var vänsterbackens andra mål för säsongen, efter att ha satt sitt första hemma mot Everton i höstas, men mer skulle det bli.Hemmalaget hade svårt att skapa några riktigt heta chanser, man stack upp ett par gånger men då stod Thibaut Courtois säkert ivägen. Det dröjde dock till sex minuter in i den andra halvleken innan Chelsea gjorde matchens andra mål, även denna gången genom Marcos Alonso. Efter en inläggsituation så sköt han ett skott som styrde både på Wes Morgan och Danny Drinkwater innan den gick in i Kasper Schmeichels mål. Efter det så hade även Alonso ett bra försök med en vänstervolley som dock gick strax utanför stolpen.Det var istället en annan spanjor, Pedro, som stod för matchens tredje och sista mål. Efter att Willian spelat in bollen förbi Schemeichel så kunde Pedro enkelt nicka in bollen i det tomma målet. Efter två mål senast i cupen så stod Pedro återigen för en fin insats och han har verkligen imponerat den här säsongen under Antonio Conte.Efter detta så var matchen relativt avslagen, där Chelsea spelade av matchen. En hållen nolla och tre poäng blev resultatet för Chelsea som forsätter att hålla ledningen i tabellen en vecka till, nästa omgång är det pånyttfödda Hull City som kommer på besök till Stamford Bridge. Om Diego Costa är med då återstår att se.

Leicester-Chelsea Kasper Schmeichel

Christian Fuchs

Wes Morgan

Robert Huth

Ben Chilwell

Nampalys Mendy

Ahmed Musa

Danny Drinkwater

Onyinye Ndidi

Marc Albrighton

Jamie Vardy



Avbytare

Demarai Gray

Bartosz Kapustka

Andy King

Shinji Okazaki

Danny Simpson

Marcin Wasilewski

Ron-Robert Zieler

Thibaut Courtois

Cesar Azpilicueta

David Luiz

Gary Cahill

Victor Moses

N'Golo Kante

Nemanja Matic

Marcos Alonso

Willian

Eden Hazard

Pedro



Avbytare

Michy Batshuayi

Asmir Begovic

Nat Chalobah

Cesc Fabregas

Branislav Ivanovic

Ruben Loftus-Cheek

Kurt Zouma



0 KOMMENTARER 169 VISNINGAR 0 KOMMENTARER169 VISNINGAR SIMON THELLSSON

2017-01-14 21:05:51

ANNONS:

Fler artiklar om Chelsea

Chelsea

2017-01-14 21:05:51

Chelsea

2017-01-14 15:58:22

Chelsea

2017-01-14 15:22:00

Chelsea

2017-01-14 08:46:00

Chelsea

2017-01-14 00:02:10

Chelsea

2017-01-13 18:35:11

Chelsea

2017-01-13 17:47:06

Chelsea

2017-01-12 16:24:34

Chelsea

2017-01-12 13:37:00

Chelsea

2017-01-12 11:10:00

ANNONS:

Chelsea är tillbaka på vinnarspåret efter en förlust i senaste omgången. Två mål från Marcos Alonso och ett från Pedro gjorde att segern skrevs till klara 3-0 i matchen mot de regerande mästarna.Under den här säsongen har Chelsea utstrålat glädje både på planen och utanför den samma. Ingen tycks dock kunna sprida leenden på samma sätt som David Luiz. Den återvändande mittbacken glädjer såväl handikappade barn, supportrar som lagkamrater. – Jag försöker att lära mig alla saker i livet som gör att folk ler, säger Luiz.Chelsea har under säsongen tangerat rekordet i antal vunna vinster i rad i ligan, vilket har gett stora rubriker. Men samtidigt passar Antonio Conte på att smyga in med ett helt eget rekord i antal vunna “Manager of the Month” (“Månadens tränare”) i rad, efter att ha blivit utnämnd i oktober, november och december.Truppen som tar emot Leicester på lördagseftermiddagen har ett stort avbräck. Diego Costa uppges ha bråkat med tränare Conte och således uteslutits.Det handlar om Glenn, som också heter Andersson, är från Eskilstuna och den överlägsne vinnaren i CSS Chelseatipset under december. Glenn leder dessutom hela tävlingen i nuläget med en poängs marginal. Månadsmästarna liksom Glenn nu senast, vinner en tröja från Chelz Shop.Antonio Conte var frispråkig under dagens presskonferens. Tränaren pratade bland annat om Nathan Aké, Charly Musonda, John Terry, utmärkelsen som månadens tränare, Claudio Ranieri och motståndare Leicester.Chelsea reser till Leicester för match på King Power Stadium mot de regerande mästarna. Chelsea kommer till matchen med fjorton segrar de senaste femton matcherna, mot ett hemmalag som parkerar en bit ner på den nedre halvan av tabellen.Daniel Joannou pratar med Keven Bader bland annat om Chelseas framfart i ligan, om förlusten mot Tottenham, om Kurt Zouma samt om Zlatan-fokuset i media som CSS offentligt ställt sig kritiska mot.Under gårdagen lånade Chelsea ut hela tre spelare från sin egen akademi till Swindon Town där dem kommer att spendera resten av säsongen.Igår klubbades beslutet om att godkänna Chelseas önskemål om att bygga ut Stamford Bridge till en toppmodern arena som tar 60000 åskådare.