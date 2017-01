Liverpool - Chelsea 1-1 (0-1)

Liverpool och Chelsea delade på poängen i tisdagens toppmatch på Anfield som slutade 1-1. David Luiz öppnade målskyttet med en vacker frispark, Wijnaldum nickkvitterade och Costa brände straff i den tämligen underhållande tillställningen.

Mignolet; Clyne, Lovren, Matip Milner; Wijnaldum, Henderson Can; Lallana, Coutinho, FirminoCourtois; Azpilicueta, Luiz, Cahill; Moses, Kanté, Matic, Alonso; Willian, Costa, Hazard.Precis som väntat så var det Liverpool som tidigt tog tag i taktpinnen och satsade offensivt. Chelsea, som valde att sjunka lågt och kompakt hade inledningsvis, liksom i mötet i höstas, betänkliga svårigheter att spela sig ur den höga röda pressen. Det var därför logiskt att matchens första halvchans tillföll Liverpool då Wijnaldum efter drygt tio minuter tvingade Courtois att sträcka ut för att parera ett lurigt långskott.Klopps mannar fortsatte att föra spelet, men hade trots flertalet bollvinster högt upp i planen svårt att bryta igenom den blå muren på allvar. Med ungefär 20 minuter började istället Chelsea så sakteliga äta sig in i matchen med ett par omställningar som till en början inte gav mycket till utdelning.Utdelning blev det däremot då Chelsea i den 24:e minuten tilldelades ett hyfsat frisparksläge efter just en omställning. Willian, Chelseas i särklass främste frisparksskytt de senaste säsongerna, ställde upp för att skjuta, men till Mignolets stora förvåning var det istället Luiz som stegade fram och dängde in bollen via stolpen i nät bakom en ofokuserad Liverpool-målvakt som inte hann röra en fena. 1-0 till Chelsea alltså, som en blixt från klar himmel!Samme Luiz var några minuter senare nära att dubbla bortalagets ledning då han sånär fick en tå på bollen efter ännu en fint slagen Chelsea-frispark, men den gången var Belgiens andrekeeper vaken och lyckades freda sitt mål.Med Liverpool på kvitteringsjakt öppnades matchen upp, tempot höjdes avsevärt och spelet började bölja fram och tillbaka. Mer än ett par halvchanser blev det dock inte innan Mark Clattenburg blåste av den första halvleken efter 47 minuters spel. Och som så många gånger förr den här säsongen hade Chelsea varit solitt defensivt och dräpande effektivt offensivt - en kvalificerad chans och ett mål!Halvleken var inte mer än två minuter gammal innan hemmalaget gavs ett kalasläge att kvittera. Willian spelade smånätt på offensiv planhalva varefter Liverpool kontrade i ilfart. Bollen hittade snabbt fram till Firmino som från ett fint skottläge till de röda fansens förtret dock sköt högt, högt över.Bättre lycka hade Liverpool med matchens nästa chans. Milner nickade in Hendersons fina chipp i straffområdet. Chelsea, som dittills hade försvarat fläckfritt lyckades inte rensa bort den flipprande bollen som nådde fram till Wijnaldum som från point-blank nickade in kvitteringen. 1-1 efter 57 minuter!Stärkta av kvitteringsmålet fortsatte hemmalaget att elda på framåt och sätta Chelsea i trångmål i form av ett par halvchanser. I den 65:e minuten vädjade Liverpool även om en straff då Moses tryckte ner Milner i straffområdet, men Clattenburg valde att fria, den gången.Chelsea hämtade sig så småningom efter baklängesmålet, men hade liksom i inledningen av matchen svårt att få till något ordnat anfallsspel och förlorade bollen högt upp i planen alldeles för ofta. Med 20 minuter kvar gjorde Conte sitt första byte då (en möjligen småskadad) Hazard offrades för formstarke Pedro. Ett par minuter därpå svarade Klopp med att byta in hemvändande Mané mot Coutinho.Nästa straffkontrovers dök upp med knappa kvarten kvar då Costa fälldes av Matip. Och den gången var Clattenburg stensäker på sin sak - straff! Upp stegade samme Costa och… missade! Brassespanjoren fick inte till någon vidare träff och fick se bollen som gick längs backen räddas av Mignolet.Liverpool, uppenbarligen missnöjda med ställningen, fortsatte att anfalla medan Chelsea återigen sjönk ner djupt i planen och satsade på kontringar. Båda lagen vaskade fram några hyfsade chanser vardera i matchens slutskede, men några fler mål blev det inte. Efter 93 minuter blåste Clattenburg för sista gången i sin vissla, och fastställde således slutresultatet till ett ganska rättvist 1-1.(3-4-3): Courtois Cahill (c); Moses, Kante Matic , Alonso; Willian Fabregas 83), Diego Costa Pedro 72). Zouma , Chalobah, Batshuayi. David Luiz 24 Willian 79(4-3-3): Mignolet; Clyne, Matip, Lovren, Milner; Wijnaldum, Henderson (c), Can; Lallana (Origi 90), Firmino, Coutinho (Mane 75).Karius, Klavan, Moreno, Lucas, Sturridge, Origi.Wijnaldum 57Henderson 24, Milner 57Mark Clattenburg