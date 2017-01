Lovén Calling 4/1 " Typiskt otypiskt"





Det är ganska typiskt.Vi skulle bara slå

Så. Det var typiskt att vinststräckan skulle ta slut just idag och just emot Tottenham. Det är ju så Murphys lag håller balansen med karma. Så när de drar av täcket och öppnat fönstret för att släppa in nordanvinden och blottar något som vi blå redan visste.

Att förlusten skulle komma. Den är en del av fotbollen. Sviter håller aldrig och alla kan förlora-

MEN…

VARFÖR JUST IDAG!!!??

Och Tottenham?

Varför varför varför???

Därför? Grinar Karma tillbaka. Därför de var bättre idag. De var på alerten. De visste att de kunde göra något stort för fansen idag. De hade chansen och de tog den.

Framförallt var de bättre.Mer fokuserade. Idag.

***

Helvetes portar har inte öppnat sig. Vi förlorade mot Spurs. Vår vinstrad tog slut.

Täcket är avdraget och tryggheten som värmt oss är nu borta. Men det var bara en förlust av få den senaste tiden. Idag var de bättre men de går snart tillbaka och blir typisk usla spurs inom en snar framtid. Tryggheten. Den blir som ett varmt täcke. Man sträcker ut armen för att snooza när alarmet påminner en om verkligeten som väntar utanför det varma sköna täcket. Klart man vill stanna kvar. I den välbekanta värmen och stjäla tid av det som kräver att man stiger upp.Det är ganska typiskt.Vi skulle bara slå Arsenal s rekord. Det enda som stod i vägen var Tottenham .En typisk 3poängare på Three Points Lane. Conte hade bytt system, Ett tryggt system som givit oss tretton raka segrar. Det är ganska typiskt att spelarna tryck snooze en extra gång för att kunna stanna kvar lite längre i tryggheten under Contes täcke och lyssna på det självspelande pianot.Så. Det var typiskt att vinststräckan skulle ta slut just idag och just emot Tottenham. Det är ju så Murphys lag håller balansen med karma. Så när de drar av täcket och öppnat fönstret för att släppa in nordanvinden och blottar något som vi blå redan visste.Att förlusten skulle komma. Den är en del av fotbollen. Sviter håller aldrig och alla kan förlora-MEN…VARFÖR JUST IDAG!!!??Och Tottenham?Varför varför varför???Därför? Grinar Karma tillbaka. Därför de var bättre idag. De var på alerten. De visste att de kunde göra något stort för fansen idag. De hade chansen och de tog den.Framförallt var de bättre.Mer fokuserade. Idag.***Helvetes portar har inte öppnat sig. Vi förlorade mot Spurs. Vår vinstrad tog slut.Täcket är avdraget och tryggheten som värmt oss är nu borta. Men det var bara en förlust av få den senaste tiden. Idag var de bättre men de går snart tillbaka och blir typisk usla spurs inom en snar framtid.

0 KOMMENTARER 265 VISNINGAR 0 KOMMENTARER265 VISNINGAR LOVÉN

loven@chelseasweden.com

2017-01-04 23:08:17

ANNONS:

Fler artiklar om Chelsea

Chelsea

2017-01-04 23:10:00

Chelsea

2017-01-04 23:08:17

Chelsea

2017-01-03 16:40:00

Chelsea

2017-01-03 00:08:00

Chelsea

2017-01-01 10:30:25

Chelsea

2016-12-31 17:59:12

Chelsea

2016-12-30 19:44:00

Chelsea

2016-12-30 17:10:28

Chelsea

2016-12-29 14:20:46

Chelsea

2016-12-29 14:00:00

ANNONS:

Ligaledarna Chelsea gästade Tottenham på White Hart Lane för sista gången i Premier League. Det var en match med mycket på spel och Tottenham visade sig vara det bättre laget för dagen.Chelsea gästar White Hart Lane och Tottenham i en match där serieledarna har en chans att slå Premier League-rekordet på antal segrar i rad. Årets första match förväntas bli en jämn historia och en tuff match mellan de två Londonklubbarna då Chelsea satsar på att slå rekord samtidigt som Tottenham försöker hänga med i toppen.Uppdatering: Vi fick under eftermiddagen ett kort svar på missnöjesmailet till Viasat, som vi publicerat i sin helhet här på Facebook och som vi delat på vår hemsida på SvenskaFans och vi har även bemött det nu under kvällen. Vårt svar kommer först. Vi tror med detta inte på någon fortsättning då Viasats svar, inte allt för oväntat, tyvärr gick i linje med deras ståndpunkt fram tills nu. Tack till ALLA, både Chelseasupportrar och supportrar till andra lag i Premier League, för ert stöd.Året avslutades med ännu en seger för Chelsea, den trettonde i rad. Trots att Chelsea nu tangerat rekordet i raka segrar, leder tabellen och har skyttekungen i sitt lag så väljer Viazlat att gång på gång visa andra lags matcher på sina kanaler. Jag rekommenderar er alla att läsa och dela det brev som CSS skickat till Viazlat.Segertåget och den rekordbrytande trenden rullar vidare ända in i 2017. Stoke ställde till problem för Chelsea i delar av matchen, men i slutändan visade sig Londonlaget vara det starkare, och är nu uppe på magiska 13 raka vinster.Mail från Chelsea Supporters Sweden till Viasat. Vi uppmanar samtliga av våra medlemmar, forumsbesökare och anhängare på Facebook att själva maila Viasat för att påvisa vårt gemensamma missnöjde! Gå in på deras sida på Facebook eller lägg ditt mail direkt till webbsport@viasat.se!Efter att i senaste matchen på Boxing Day slagit klubbrekordet i antal vunna matcher i rad i Premier League är det nu dags för Chelsea att spela årets sista match. Motståndarna denna gång är Stoke, och förutom tre poäng jagar Chelsea även Arsenals rekord på 14 vunna matcher i rad.Två insläppta mål på de senaste tolv matcherna. Det är facit för Chelseas målvakt Thibaut Courtois. Han framhåller lagets hårda arbete som receptet bakom succén.Året har varit händelserikt och vi Chelseasupportrar har genomgått samtliga faser i Dantes Inferno. Men vem sa vad, och vad betydde det, år 2016?