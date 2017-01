Tummen upp och ett leende från glädjespridaren.

Luiz sprider glädje

Under den här säsongen har Chelsea utstrålat glädje både på planen och utanför den samma. Ingen tycks dock kunna sprida leenden på samma sätt som David Luiz. Den återvändande mittbacken glädjer såväl handikappade barn, supportrar som lagkamrater.

– Jag försöker att lära mig alla saker i livet som gör att folk ler, säger Luiz.



– Det var en överraskning att få träffa honom igen. Jag hade hört att han kanske skulle komma, men jag visste inte vilken dag. Det var fantastiskt att träffa honom igen för han är en stor inspiraitionskälla.

David Luiz beundran för James är också ömsesidig, berättar Luiz.

– Jag hade tur som fick träffa honom på sjukhuset. Jag var på en annan avdelning på sjukhuset när jag fick höra att han ville träffa mig.

När de båda träffades på sjukhuset lovade Luiz att ge sin använda tröja från matchen mot

– Den här veckan gav jag också bort mina skor. Jag försöker att ge tillbaka lite av vad han gav till mig, för han har verkligen givit mycket till mitt liv.

Kanske väntar snart ett nytt möte mellan de båda nyfunna vännerna. Nästa gång kan det emellertid bli ett möte av mindre kärvänlig karaktär, James har nämligen lovat att han kan göra mål på försvarsjätten Luiz.

– Vi hade ingen möjlighet att spela tillsammans nu, men kanske nästa gång, säger Luiz om utmaningen.



En annan utmaning blir dagens match mot

– Alla pratade om Leicester, även i Frankrike. De gjorde något fantastiskt, inte bara i England utan för hela världen.

Brasilianaren minns ett möte med Leicester under försäsongen när Luiz fortfarande spelade i PSG.

– Det första som jag sa till deras tränare och lagkapten var grattis. Det var en otrolig saga som jag njöt av, jag älskar fotboll och jag älskar när fotboll är magi.



Den här säsongen har Leicester fina spel från förra säsongen bedarrat betagligt. En anledning till förvandlingen anser många är N'Golo Kantés flytt från Leicester till Chelsea.

– Han var en av nycklarna till att Leicester vann titeln och jag hoppas att han kan vara en av nycklarna till titeln den här säsongen också, säger Luiz.

Den hårfagre mittbacken berättar också om hans vänskap utanför planen med Kanté.

– Jag älskar honom och jag tror att alla redan har sett att vi har en bra relation.



Förhoppningsvis har Kanté och Luiz de spelmässiga trollkonsterna för att hjälpa Chelsea till titeln. Den sistnämnda har åtminstone magiska förmågor utanför planen. Innan jul träffade han magikern ben Hallin och Luiz bjöd själv på några tricks.

– Jag tyckte om trolleri när jag var liten. När jag blev äldre träffade jag en vän som är magiker och som lärde mig några tricks. Jag älskar att göra den typen av grejer för att fördriva tid och ha kul. Ben är fantastisk och jag fick möjligheten att uppleva lite magi med honom.



Än har den hårdskjutande Luiz inte bjudit på någon frisparksmagi sedan återkomsten till London. Det närmaste är ett skott i ribban i förra mötet mot just Leicester. En anledning som Luiz själv lyfter fram till det är den skada som han ådrog sig efter en incident med Sergio Agüero i förra mötet mot

– För att bli bra på frisparkar och hörnor måste man repetera för att bli bra. Då lär man sig hur man ska träffa bollen, hur hårt och hur man ska få stopp på foten. För tillfället kan jag inte träna så mycket, men i framtiden hoppas jag kunna hjälpa Chelsea med mina frisparkar, säger Luiz.

2017-01-14 15:58:22

