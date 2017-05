Matic firar ett mål med Marcos Alonso.

Målskytten Matic behåller fokus

Den ovana målskytten Nemanja Matic bidrog till Chelseas viktiga kvällsseger över Middlesbrough - och nu kan ligatiteln säkras redan på fredag. Serben manar dock till att behålla koncentrationen in i det sista.





Matic hittar inte ofta nätet, och målet var också serbens första på Stamford Bridge.

”Jag är ingen målmaskin, utan försöker bara göra mitt bästa”, säger han med ett leende efter matchen till Chelseas officiella hemsida. ”Min position är defensiv mittfältare men om jag får möjligheten att göra mål är det klart att jag försöker göra det.”

Målet kanske också bidrar till familjefriden hemma hos familjen Matic:

”Jag är glad, för nu kan min son inte längre fråga ”pappa, när ska du göra mål?””



Chelsea är, med tre omgångar kvar, sju poäng före tvåan Tottenham och kan säkra Premier League-titeln på fredag när man gästar West Bromwich på The Hawthorns. West Bromwich har gjort en bra säsong och ligger på en hedersam åttondeplats, men på sistone har det gått trögt. På de sex senaste ligamatcherna har man skrapat ihop två poäng, men Matic betonar vikten av att inte släppa på takten:

”Vi har tre matcher kvar, och tre poäng vi måste ta för att bli mästare. Självklart är vi glada över att vara så nära men vi måste behålla fokus ända till slutet. Vi har möjligheten att vinna titeln på fredag men West Brom borta är alltid svårt, de är ett bra lag med en bra tränare så vi förväntar oss en tuff match. Men jag är säker att vi är redo för det”

”Av de tre matcher som är kvar är nästa den viktigaste. Vi är förväntansfulla, men det är fotboll och man måste koncentrera sig till sista minuten. Varje match är en ny historia men i slutet hoppas jag vi kan vinna titeln.”



Mot ett Middlesbrough som kämpade för sitt Premier League-liv lyckades Chelseas mittfält smidigt hantera saknaden av årets spelare N’Golo Kanté. Fransmannens ersättare och Matic parhäst från gårdagen, Cesc Fàbregas, imponerande stort.

”Alla spelare i Chelsea är redo att spela” säger Matic. ”Det är därför vi är i klubben, och det spelar ingen riktig roll vem som spelar. Det viktiga är att vi följer coachens idéer och ger vårt bästa. Slutresultatet 3-0 är fantastiskt för oss.”



”Alla lag i Premier League är starka och svåra att möta, och självklart hade Middlesbrough några chanser för att ta poäng och stanna i Premier League, men vi förberedde oss väldigt väl för det och visste vad som väntade. Att göra tre mål är inte lätt.” Nemanja Matic första Premier League -mål för säsongen fick avrunda gårdagskvällens sköna seger mot Middlesbrough. Slutresultatet skrevs till 3-0 och tog Chelsea ytterligare närmare titeln, som kan säkras redan på fredag.Matic hittar inte ofta nätet, och målet var också serbens första på Stamford Bridge.”Jag är ingen målmaskin, utan försöker bara göra mitt bästa”, säger han med ett leende efter matchen till Chelseas officiella hemsida. ”Min position är defensiv mittfältare men om jag får möjligheten att göra mål är det klart att jag försöker göra det.”Målet kanske också bidrar till familjefriden hemma hos familjen Matic:”Jag är glad, för nu kan min son inte längre fråga ”pappa, när ska du göra mål?””Chelsea är, med tre omgångar kvar, sju poäng före tvåan Tottenham och kan säkra Premier League-titeln på fredag när man gästar West Bromwich på The Hawthorns. West Bromwich har gjort en bra säsong och ligger på en hedersam åttondeplats, men på sistone har det gått trögt. På de sex senaste ligamatcherna har man skrapat ihop två poäng, men Matic betonar vikten av att inte släppa på takten:”Vi har tre matcher kvar, och tre poäng vi måste ta för att bli mästare. Självklart är vi glada över att vara så nära men vi måste behålla fokus ända till slutet. Vi har möjligheten att vinna titeln på fredag men West Brom borta är alltid svårt, de är ett bra lag med en bra tränare så vi förväntar oss en tuff match. Men jag är säker att vi är redo för det””Av de tre matcher som är kvar är nästa den viktigaste. Vi är förväntansfulla, men det är fotboll och man måste koncentrera sig till sista minuten. Varje match är en ny historia men i slutet hoppas jag vi kan vinna titeln.”Mot ett Middlesbrough som kämpade för sitt Premier League-liv lyckades Chelseas mittfält smidigt hantera saknaden av årets spelare N’Golo Kanté. Fransmannens ersättare och Matic parhäst från gårdagen, Cesc Fàbregas, imponerande stort.”Alla spelare i Chelsea är redo att spela” säger Matic. ”Det är därför vi är i klubben, och det spelar ingen riktig roll vem som spelar. Det viktiga är att vi följer coachens idéer och ger vårt bästa. Slutresultatet 3-0 är fantastiskt för oss.””Alla lag i Premier League är starka och svåra att möta, och självklart hade Middlesbrough några chanser för att ta poäng och stanna i Premier League, men vi förberedde oss väldigt väl för det och visste vad som väntade. Att göra tre mål är inte lätt.”

0 KOMMENTARER 112 VISNINGAR 0 KOMMENTARER112 VISNINGAR GABRIEL ZETTERSTRÖM

gabriel.wzetterstrom@gmail.com

På Twitter: @gzetterstroem

2017-05-09 18:27:10

ANNONS:

Fler artiklar om Chelsea

Chelsea

2017-05-09 18:27:10

Chelsea

2017-05-09 12:15:00

Chelsea

2017-05-08 22:54:43

Chelsea

2017-05-08 22:46:00

Chelsea

2017-05-08 20:34:13

Chelsea

2017-05-08 20:07:53

Chelsea

2017-05-08 17:00:00

Chelsea

2017-05-08 15:00:00

Chelsea

2017-05-08 13:30:00

Chelsea

2017-05-07 23:10:00

ANNONS:

Den ovana målskytten Nemanja Matic bidrog till Chelseas viktiga kvällsseger över Middlesbrough - och nu kan ligatiteln säkras redan på fredag. Serben manar dock till att behålla koncentrationen in i det sista.Chelsea tog en enkel seger mot Middlesbrough på vägen mot titeln, och nu saknas bara tre poäng för att ligatiteln ska kunna bärgas.Ett Middlesbrough som hade sin sista chans att ta livsviktiga poäng för att klara sig kvar i Premier League klarade inte av att bjuda upp till dans. Ett mycket fint spelande Chelsea kunde säkert plocka hem tre nya poäng på hemmaplan.Chelseas visade klass när Middlesbrough besegrades med 3-0 i den sena måndagsmatchen. Costa, Alonso och Matic stod för målen i en match som hade kunnat sluta med betydligt större vinstsiffror för de blå. Resultatet placerar Chelsea tre poäng ifrån titeln och Boro i The Championship.Efter att Tottenham förlorade mot West Ham i fredags ser det mycket ljust ut för Chelsea i jakten på Premier League-titeln. Cèsar Azpilicueta intygar också att man inte tänker bjuda in Spurs i kampen om titeln.I kvällens match mot Middlesbrough kan Cesc Fàbregas bli den förste spelaren i Premier League-historien att göra minst tio assist under sex olika Premier League-säsonger.Diego Costa om sina dryga 50 mål i Chelseatröjan.Att Antonio Conte och Chelseasupportrarna i nuvarande stund kommer överens är en underdrift, men vad är det egentligen som gör att italienaren alltid lyckas ha en så bra relation med sina supportrar?Först var det spelarna själva som utnämnde N’Golo Kanté till årets spelare i Premier League, och nu har även journalisterna gjort detsamma.Snobben, så kallas han som blev bäst att tippa Chelseas matcher under april. Belöningen - ära och en tröja från Chelz Shop! Vem är då Snobben? - Ja, det var ju kul att bli mästare en månad, säger Snobben anspråkslöst, jag har varit med några år nu (sen början) och har väl varit nära nån gång tidigare också. Jag heter ju Torbjörn egentligen, är 56 år och bor i Gävle. Men fick namnet Snobben av en polare när jag var fem år eller nått.