"Man får inte låta Fàbregas gå"

Chelsealegendaren Ray Wilkins är övertygad om att klubben måste göra allt i sin makt för att behålla den ryktesomgärdade Cesc Fàbregas.





”Nästa år kommer man spela i

”Ifall Chelsea ska gå långt i nästa års turneringar, så kommer den finess och finurlighet jag anser att bara han behärskar i truppen behövas. Man får inte låta honom gå.”



Dagen till ära fyller Cesc Fàbregas 30 år, och spanjoren som äntrade den stora fotbollsscenen som 16-åring i

”Jag älskar att se honom spela oavsett om han byts in eller startar. Personligen är han en av mina favoriter eftersom han är en så komplett fotbollsspelare.”

”Jag skulle bryta min nacke för att få honom att stanna, i ärlighetens namn. Han kan dyrka upp försvar, och inte bara med korta passningar. Han har en fantastisk förmåga att passa över hela planen och är en värdefull kugge i truppen.”



GABRIEL ZETTERSTRÖM

gabriel.wzetterstrom@gmail.com

På Twitter: @gzetterstroem

2017-05-04 15:42:00

