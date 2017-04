2017-04-16 17:00

Manchester U - Chelsea

2-0



Tung förlust för Chelsea mot United.

Manchester United - Chelsea 2-0 (0-0)

Det blev ingen rolig tillställning för Chelsea när man på påskdagen resten till Old Trafford för möte med José Mourinhos Manchester United. Ett tidigt mål i vardera halvlek blev avgörande samtidigt som Chelsea nu bara har fyra poängs försprång i toppen av tabellen.

Tungviktsmöte på Old Trafford när Antonio Contes Chelsea reste till Manchester för match mot José Mourinhos United. Ett hemmalag som kom till matchen från spel i Belgien mot Anderlecht i Europa League på torsdagskvällen valde att vila stjärnduon Ibrahimovic och Mkhitaryan till förmån för den lokala duon Rashford och Lingard.



Chelsea å andra sidan fick två avbräck till startelvan redan inför matchen hade startat. Courtois fick stå över matchen med en skada han ska ha ådragit sig under fredagens träning och Marcos Alonso fick en skada på uppvärmningen. In kom istället Begovic i målet och Zouma i försvaret, vilket betydde att Azpilicueta fick ta den något ovana rollen som vänster wingback istället för Alonso.



Matchen kunde sedan inte börjat sämre för Chelsea som släppte in ett mål redan efter ett par minuter. På mittplan så bröt Ander Herrera bollen tydligt med handen, dock valde domaren av någon anledning att fria och istället kunde spanjoren frispela Rashford som kunde sätta dit matchens första mål. En snygg löpning från den unge engelsmannen som löpte in bakom David Luiz och satte bollen bredvid Begovic. Ett tufft mål för Chelsea att släppa in dock med tanke på hur domaren missade handssituationen på mittplan.



Den första halvleken var annars för Chelseas del inget att hurra över. Dåligt spel och ett United som styrde och ställde. Speciellt Rashford hade en väldigt bra första halvlek mot ett dåligt Chelsea. Herrera punktmarkerade Eden Hazard och belgaren kom egentligen inte loss på hela matchen, det var när spanjoren i andra halvlek fick en varning som han kunde släppa taget om Hazard något.



Diego Costa har på senare tid fått ta emot kritik för sitt spel och den lär inte avta efter den här insatsen. Spanjoren gjorde en dålig insats och det som han allt som oftast sysslade med var att bråka med United backlinje. Den typen av insats vi ofta såg när José Mourinho ledde Chelsea, men som vi hittills varit hyfsat förskonade ifrån när det kommer till Antonio Contes lag. Diego Costa har sett sämre ut sedan januari och kanske ligger det något i de rykten som säger att han ska lämna klubben i sommar.



Den andra halvleken började precis lika dåligt som den första, med ett tidigt mål från Uniteds sida. Denna gången var det Ander Herrera som sköt ett skott som via en Chelsea-spelare gick in i mål. En tung uppförsbacke för Chelsea som man inte orkade att ta sig ur den här gången. Även om Chelsea tryckte upp laget på slutet och fick lite bättre bollinnehav, tack vare att man bytte in både Willian och Fabregas samt eftersom United kanske slog av på takten, och fick till lite anfallsspel så kom man inte till några heta målchanser. Matchen slutade 2-0 till United som nu går upp på femte plats i tabellen.



En dålig insats från Chelseas sida som får bita ihop och ta revanch nästa helg då det är semifinal i FA-cupen på Wembley mot Tottenham. Just Tottenham, som vann igår, är nu bara fyra poäng efter Chelsea i toppen av tabellen. Nästa match för Chelsea i ligaspelet är mot Southampton på hemmaplan om en dryg vecka, efter det är det Middlesbrough på hemmaplan som gäller. Tre viktiga matcher nu för Chelsea som behöver studsa tillbaka om inte Tottenham ska komma än närme i tabelltoppen.

Manchester U-Chelsea David De Gea

Antonio Valencia

Eric Bailly

Marcos Rojo

Matteo Darmian

Ander Herrera

Marouane Fellaini

Paul Pogba

Ashley Young

Jesse Lingard

Marcus Rashford



Avbytare

Daley Blind

Michael Carrick

Timothy Evans Fosu-Mensah

Zlatan Ibrahimovic

Henrikh Mkhitaryan

Sergio Romero

Luke Shaw

Asmir Begovic

Kurt Zouma

David Luiz

Gary Cahill

Victor Moses

N'Golo Kante

Nemanja Matic

Cesar Azpilicueta

Pedro

Diego Costa

Eden Hazard



Avbytare

Nathan Ake

Michy Batshuayi

Eduardo

Cesc Fabregas

Ruben Loftus-Cheek

John Terry

Willian



SIMON THELLSSON

2017-04-16 18:56:00

