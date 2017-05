Numera given i startelvan.

Moses: ”Ju mer jag spelar desto bättre blir jag”

Inför säsongen var det inte många som trodde att Victor Moses skulle ha en given plats i startelvan, medan det idag inte är många som ifrågasätter varför han har det.





”Han frågade inte om jag ville spela där, han bara placerade mig”, säger Moses, som minns det som att det var inför matchen mot Hull i oktober.



”Efter det så uppmuntrade han mig och gick igenom positionen, framförallt på träningarna. Han pratade konstant med mig om hur jag kunde förbättra mitt spel i positionen. Jag tog åt mig och har inte sett tillbaka sedan dess.”



Moses har alltid varit en lovande spelare, men det är först nu egentligen sedan tiden i Wigan som han faktiskt har fått spela regelbundet. Conte har erkänt att han tycker det är otroligt att Moses inte använts mer.



”Jag har alltid varit trott på min egen förmåga. Jag har alltid trott på att jag förmåga att spela i en stor klubb som Chelsea. Jag har visat det. Vi har en manager nu som var villig att ge mig en chans.”



”Ska jag vara ärlig så ville jag bara spela fotboll. Det var mot Hull allt startade. Jag njöt verkligen och fortsatte lära mig. Jag kollade på videon av mig själv mot Hull, och tittade om jag låg rätt i position och fortsatte att förbättras.”



Sedan Moses tagit över högerytterplatsen har Chelsea vunnit 81% av matcherna han spelat, men han vet att det ända finns utrymme för förbättring.



2017-05-10 14:45:00

