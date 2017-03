Nya regler inför helgens FA-cup

Inför helgens FA-cupspel är det några ändringar från de traditionella reglerna vi vanligtvis kännetecknar med turneringen.

Det experimenteras mycket med fotbollen just nu. Målkameror har införts, detsamma diskuteras om eventuella offsidelinjer, tränare kräver ytterligare byten, spelare mindre matchande, och så vidare, och så vidare. Från och med kvartfinalerna i årets FA-cup har förbundet valt att göra några regeländringar, förmodligen för att upprätthålla turneringens kvalité parallellt med ett tufft matchande i båda ligan och europeiskt cupspel för vissa av de kvarvarande lagen.Den första regeln, som nog många kommer uppskatta, är attMatcherna spelas i 90 minuter och är resultatet då oavgjort fortsätter matchen på i andra turneringar traditionellt vis: det vill säga två halvlekar à 15 minuter och sedan en eventuell straffläggning.Den andra ändringen är att om matchen skull fortsätta efter 90 minuter, det vill säga övertid,. Det innebär att sammanlagt fyra byten får göras under matchen, tre under ordinarie tid, och ett i en eventuell förlängning. Har tränaren inte gjort sina tre byten under ordinarie tid, får givetvis samtliga fyra byten utnyttjas under övertiden.Återstår att se vad dessa ändringar får för effekt, men visst känns det som att det finns potential för heta diskussioner om något lag åker ut på övertid på bortaplan när laget annars hade fått ett omspel på hemmaplan.Källa: Football London