Officiellt: Dominic Solanke till Liverpool

Det upphaussade anfallaren väljer att lämna Chelseas ungdomsled för att prova lyckan hos Premier League-rivalen Liverpool.

”Vem då?”, kanske du frågar dig. Dominic Solanke är inte nödvändigtvis en spelare alla har stenkoll på, så först är kanske en liten bakgrundsbild på sin plats. Solanke är en anfallare, född i september 1997, som spelat i klubben sedan han var sju år gammal. Han har under flera år fullkomligt öst in mål i de olika ungdomslagen, och blev till exempel år 2014/2015 utsedd till årets akademispelare inom klubben efter att ha gjort 41 mål under en säsong i vad som förmodligen var ett av de vassare ungdomslagen någonsin.A-lagsdebuten i Chelsea tröjan kom under samma säsong, när han några veckor efter sin 17-årsdag fick debutera i en Champions League -match mot Maribor. Några mer framträdanden i A-laget blev det sedan inte, förutom i träningsmatcher på försäsongen, och efter att förra säsongen gjort ett mindre lyckat lån hos Vitesse har han spenderat denna säsongen med att försöka förhandla fram en kontraktsförlängning med Chelsea, någonting som inte skett helt friktionsfritt.Det har spekulerats i att han begärt orimliga 50 000 pund i veckan, någonting klubben inte velat ge honom, parallellt med att han vägrat gå med på några nya utlåningar. Klubben har svarat med att knappt spela honom i en enda ungdomsmatch under hela säsongen, vilket innebär ett fullständigt bortkastat år för båda parter. Det har lett till en ohållbar situation som Liverpool nu har utnyttjat, när man idag presenterar Solanke som ett nyförvärv på sin officiella hemsida I och med att någon kontraktsförlängning inte skett skulle han kunna gå som fri transfer, men eftersom han är under 24 år gammal lyder reglerna att en kompensation ska bestämmas efter en ”tribunal” mellan klubbarna. Kompensation ska enligt ansedda The Guardian hamna på mellan två till tre miljoner pund. Enligt samma källa kommer han tjäna omkring 20 000 pund i veckan hos Liverpool.Det hela är inte helt överraskande, dels för att Conte redan i februari hintade att Solanke förmodligen skulle lämna klubben (se till exempel här ), dels för att Liverpool sedan dess nämnts som en potentiell ny destination. Däremot är det desto mer kontroversiellt då Chelsea nu tappar en av ”kronjuvelerna” i akademin till en direkt ligarival. Många spelare har kommit och gått genom åren i Chelsea, men få har varit så unga och så talangfulla som Solanke när de har lämnat. Hur reaktionen från klubben och dess företrädare kommer bli på denna övergång ska därför bli spännande: målar man upp bilden av en girig tonåring, eller erkänner man brister i systemet kring utvecklandet av akademispelare?