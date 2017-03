Diego Costa firar sitt avgörande mål från förra mötet mot Crystal Palace.

Palace först ut efter uppehållet

Ett tråkigt landslagsuppehåll är över. Chelseas första test när vi går in i säsongens slutskede blir London-konkurrenten Crystal Palace. Stamford Bridge kommer dessutom vara ovanligt svenskfärgat, då det är Chelsea Supporters Swedens medlemsmatch.





Chelsea – Tio poängs serieledning

Inför lördagens match toppar Chelsea ligan med tio poäng ner till närmast jagande Tottenham. Med tio matcher kvar av serien, går det inte att säga annat än att läget ser gynnsamt ut. Belgiska orosmoln har funnits inför matchen, men de verkar också ha skingrats. Eden Hazard är frisk efter att ha ha vilats i Chelseas senaste match och Belgiens två matcher under landslagsuppehållet på grund av en vadmuskelsskada. Även Thibaut Courtois vilades under Belgiens match mot Ryssland. I hans fall på grund av en höftskada, men han sägs kunna vara tillgänglig för spel igen. Det finns också vissa frågetecken kring Diego Costa och Victor Moses skadeläge. Antonio Conte bekräftade däremot under fredagens presskonferens att John Terry har tränat på bra under veckan och är med och konkurrerar om speltid.



Gary Cahill, Willian, Eden Hazard, Thibaut Courtois, Michy Batshuayi, N'Golo Kanté, Diego Costa, César Azpilicueta, Pedro, Nemanja Matic och Pedro var uttagna till landslagsspel. Nämnvärda insatser är Diego Costas mål för Spanien mot Israel och Gary Cahills stabila spel i en trebackslinje under Englands 1-0-förlust mot ett starkt Tyskland. Allt är dock inte positivt efter landslagsuppehållet, menade Conte på presskonferensen.

– Några kom tillbaka med problem. Vi behöver ta två-tre svåra beslut.



Under presskonferensen passade Conte också på att hylla motståndaren Crystal Palace. Såväl några utvalda spelare som tränaren Sam Allardyce fick fina lovord av italienaren.

– Benteke och Zaha är toppspelare. Townsend är en annan spelare som jag gillar mycket och Cabaye och Puncheon är väldigt bra spelare. De har också en topptränare i Sam Allardyce.



Möjlig startelva: Courtois; Azpilicueta, Luiz, Cahill; Moses, Kante, Matic, Alonso; Hazard, Costa, Pedro



Crystal Palce – Har rest sig från de döda

Efter att tidigare ha legat riktigt skrynkligt till har Crystal Palace steppat upp rejält på sistone. Man har tre raka segrar utan ett insälppt mål mot Middlesbrough, West Bromwich och Watford. Detta har gett London-laget ett lyft i tabellen och man återfinns i dagsläget fyra poäng över nedflyttningsstrecket. Efter en tung start verkar det som att Sam Allardyce till slut har fått ordning på sitt nya manskap. Allardyce, som förövrigt aldrig har åkt ur



Den offensive vänsterbacken Patrick van Aanholt med ett förflutet i Chelseas organisation saknas på grund av en vristskada. Även Frazier Campbell och James McArthur är osäkra till spel. I Campbells fall handlar det om en hamstringsskada och i McArthurs fall om en ryggskada. Loic Remy kommer inte heller till spel, då han inte får spela mot Chelsea som han fortfarande tillhör. En som är aktuell för spel efter en skada är däremot mittfältaren Mathieu Flamini.



Under fredagen prisades Crystal Palace Andros Townsend för mars månads vackraste mål. Den engelske yttern prisades för en solorajd som avslutades med ett kliniskt avslut i matchen mot West Bromwich.



Anfallaren Christian Benteke stod för två mål för sitt Belgien under landslagsuppehållet och han blir en spelare att se upp med för Chelsea.



Möjlig startelva: Hennessey, Ward, Tomkins, Sakho, Schlupp, Cabaye, Milivojevic, Zaha, Puncheon, Townsend, Benteke



Förväntad matchbild

Chelsea har vunnit 16 av 17 hemmamatcher i alla turneringar under Antonio Conte och brukar trumma på bra på hemmagräset. Förmodligen kommer de blåklädda ha ett stort bollinnehav, medan Crystal Palce med ett nyfunnet defensivt självförtroende kommer att ligga på kontringar.



Tips: 2-1



Domare: Craig Pawson

Tv: Viasat Sport Premium/Viaplay 16.00 lördag 1 April



Glöm ej Chelseatipset!



Källor: BBC, London Evening Standard, premierleague.com, chelseafc.com, cpfc.co.uk, @ChelseaFC på Twitter, @CPFC på Twitter







2017-03-31 16:09:00

