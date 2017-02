Vem är PAPA06?

PAPA06 - en "gammal" SF-skribent blev bästa tippare i januari!

- Kul att äntligen få vinna, säger månadsvinnaren i CSS Chelseatipset, PAPA06 och fortsätter, har varit nära några gånger men det har alltid varit någon annan som varit snäppet vassare.

Så vem är detta Chelsea-fan då, frågar vi?

- Alexander, 28 år, skåning bosatt i Stockholm. Bodde några år i London, nära the Bridge och det blev en del matcher under åren. Att skriva speltips på SvenskaFans är inte helt obekant, aliaset och bettingbloggen Ryggareken tidigare.

Med den erfarenheten hör det till att lägga ett litet tips inför helgens Londonderby, där Chelsea tar emot ett Arsenal i oklar form. Hur går det då frågar vi mästaren?

- Två gånger degen står Chelsea i för tillfället, för dom som vill ha lite spänning i tillvaron. På de senaste 18 matcherna har ju Chelsea som bekant 16 vinster i ligan, en oavgjord mot ett kapabelt Pool och en förlust mot ett Spurs i fin form. Dock åtta raka hemma, säger Alexander som har koll på statistiken.

- Och Arsenal blandar och ger, krossade



Mycket finns att analysera, men vi vill ha ett mästartips!

- Med motståndarlagets mr Stoneface placerad på läktaren, så tror jag att Chelsea fixar det här, säger Alexander bergsäkert, 2-1 och en bra fotbollsmatch förväntas. Eden gör första, och Costa tar revanch för den missade straffen när han smäller in andra.



Och vilken minut? Svårast att tippa, bara en möjlighet på 90...

- 45:e, på övertid precis innan halvtid, säger Alexander lika övertygande.



Eftersom du bott i London och sett en hel del matcher, bästa Chelsea-matchen?

- Favoritminnet är fortfarande första matchen jag fick uppleva på plats när Chelsea tog sig an



Spännande analys och ett tvärsäkert tips från januarimästaren PAPA06, alias stockholmsskåningen Alexander! PAPA06 ligger på 16:e plats i totalen i Chelseatipset men har haft ett bra flyt i tipstävlingen under januari. En tröja blev belöningen från Chelz Shop.

