Contes vilda firanden uppskattas av fansen.

Relation med passion

Antonio Conte hyllar den speciella relation han har med Chelseasupportrarna och är nöjd att laget studsat tillbaka efter Tottenhamförlusten.



”Fansen är alltid speciella för mig, från dag ett” sa Conte. ”Jag kommer ihåg att de inför min första match förberedde en flagga, en italiensk flagga. Det är fantastiskt att ha den här typen av relation med mycket passion. Jag tycker jag visar det i varje match och jag tror de uppskattar det.”



Framgångarna på planen har onekligen gjort sitt för att fansen skulle ta Conte till sina hjärtan.

Matchen på King Power Stadium tog Chelsea tillbaka på vinnarspåret, efter att den 13 matcher långa segersviten brutits mot

”Det var en bra insats, en bra reaktion, för när man vinner 13 matcher i rad och därefter förlorar, är det inte lätt att ladda om. Jag vet och förstår det då jag själv varit fotbollsspelare. Den psykologiska aspekten är jätteviktig, men vi startade bra i FA-cupen och kom tillbaka bra i ligan. Att vinna mot ett väldigt bra lag, med väldigt bra spelare och en jättebra tränare, är inte enkelt. Jag är väldigt tacksam.”



N’Golo Kanté gjorde på nytt en briljant insats på sin gamla hemmaplan, och Conte är mäkta nöjd med fransmannen:

”N’Golo är verkligen en riktigt bra spelare. […] Glöm inte att det är aldrig enkelt att ändra laget. När du kommer till ett bra lag där prestationerna är väldigt höga kan spelare ibland känna av pressen och inte prestera ordentligt. N’Golo har visat sig ha en stark karaktär. Jag är väldigt glad att ha honom i mitt lag.”



De båda talangerna

2017-01-16 12:09:39

