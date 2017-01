Sammanställning: Loan Army

38 utlånade Chelseaspelare - hur har det gått för dem?

KUL ATT SE

STATUS QUO

DET SER TUFFT UT

När transferfönstret sommaren 2016 bommades igen hade Chelsea överträffat sig själva - 38 utlånade spelare var en anmärkningsvärd siffra . Hur har det då gått för vår ”Loan Army”, så här lite mer än halvvägs in på säsongen?Den 19-årige anfallstalangen tog Championship med storm, öste in mål och blev utsedd till ligans bäste spelare i såväl augusti som september. Även om utvecklingsexplosionen naturligt nog stannat av något har Abraham gjort 15 mål på 26 matcher i Championship vilket ger honom en delad andraplats i skytteligan. Englands U21-landslagsman är helt klart värd för Antonio Conte att hålla ögonen på.Aké fick snålt med speltid på Sydkusten inledningsvis, men under hösten etablerade holländaren sig snabbt som en viktig kugge i Eddie Howes backlinje. Vi minns med värme hans 4-3-mål på övertid mot Liverpool vilket innebar ett tungt poängtapp i toppstriden för Klopps gäng. Aké imponerade så pass mycket att Conte nyligen beslöt att plocka tillbaka honom till Stamford Bridge. Det blir spännande att se hur han klarar sig i en tuffare konkurrens.Baker har imponerat i farmarlaget Vitesse. Engelsmannen gör drömmål på drömmål och nämns som en av Englands stora framtidshopp. 21-åringen har från sin mittfältsposition gjort 8 mål på 18 matcher i Eredivisie. Likt Abraham en som lär få chansen av Antonio Conte så småningom.Brown värvades under stort ståhej av Mourinho från West Bromwich och har varit en viktig kugge i Rotherham som ligger sist i Championship. 20 matcher och 3 mål senare skickades mittfältaren iväg på nya äventyr, denna gång till topplaget Huddersfield. Förhoppningsvis kan han utvecklas än mer i en bättre och mer harmonisk miljö.Dansken har, bortsett från att han missade några matcher på grund av skada, varit fullständigt ordinarie i ett Mönchengladbach som dessvärre inte övertygat i Bundesliga den här säsongen. Men Christensen imponerar och lär snart vara mogen för större uppgifter, här sitter Chelsea på defensivt sparkapital.Det kan gå snabbt i fotboll. Doncaster var alldeles nyligen ett Championship-lag, nu krigar de i League Two. Jordan Houghton har spelat till sig en ordinarie defensiv mittfältsposition i laget som toppar fjärdedivisionen.Den 20 år gamle högeryttern har gjort en strålande säsong i League Two och Crewe med sju mål på 21 matcher. Kiwomya ska inte lastas för att laget som helhet gjort en halvdan säsong.Palmer har varit i stort sett ordinarie i det Huddersfield som överraskat i årets Championship. 22 matcher och fyra mål har det blivit, men han saknades senast mot Sheffield Wednesday, petad av nytillskottet, Chelseakamraten Izzy Brown.Den vindsnabbe yttern har hunnit bli 25 år och stannat av något i utvecklingen. Tiden på St. James Park har varit upp-och-ner. Atsu figurerar emellanåt i Rafa Benitez startelva men får ofta agera inhoppare. På 16 ligamatcher har det blivit 3 mål i ett Newcastle på väg mot Premier League . Just nu är han och spelar Afrikanska mästerskapen och spelade hela matchen när Ghana slog Uganda med 1-0.Den 18-årige målvakten har i höst vaktat kassen för Metropolitan Police FC i semiprofessionella/amatörligan Isthmian League. Men bara för några dagar sedan tog han ett steg uppåt, och gjorde klart med ett lån till Conference-laget Solihull Moors resten av säsongen.23-årige Blackman, som i våras var utlånad till allsvenska Östersund, har fått förtroendet som förstekeeper i ett Wycombe som nosar på uppflyttningsplatserna till League One.Fransmannen tilldelades nummer 10 inför säsongen och har pendlat mellan startelvan och läktaren i La Liga s för tillfället näst sämsta lag Granada. 12 matcher och 1 mål har det blivit för mittfältaren som tidigare i januari fyllde 20 år.Colkett har gjort det ganska bra i Bristol Rovers och League One med 15 matcher och 3 mål under hösten, men lånades ut till ligakonkurrenten Swindon Town i början på januari.Den 21-årige försvararen har efterhand spelat till sig en ordinarie tröja i Conference-laget Aldershot.Colombianen är en gåta. Fantastisk i Fiorentina, rekordusel i Chelsea och sedan går han in i italienska ligasuveränen Juventus med den äran. Vi kommer inte få se Cuadrado mer på Stamford Bridge, det är uppenbart att det är i Italien han trivs. Det komplicerade avtal som slöts när Cuadrado hamnade i Turin gör det inte heller till en utlåning bland andra.Vänsterbacken från Chile har varit i princip ordinarie i belgiska Sint-Truidense, som ligger tolva i Jupiler League.Mittbacken var förra säsongen utlånad till norska Stabaek och har fått helt okej med speltid i nya klubben Crawley. Efter 14 matcher löpte avtalet ut i början på januari.När den Londonfödde jamaicanen värvades från Reading 2015 var det nästan som att försvararens främsta egenskap var att han höll på Chelsea. Hector lånades ut till Frankfurt i Bundesliga inför årets säsong. Resultatet: 9 matcher och 1 mål, inte mer eller mindre.Den landslagsmeriterade tjecken flyttade ett kvarter bort till Craven Cottage, och har varit given i startelvan men har haft lite skadeproblem. Fulham verkar vara på väg att resa sig efter några svåra år och ligger åtta i Championship.Musonda har imponerat stundtals i La Liga, men skadade knät i oktober, en skada han fortfarande dras med. Tidigare denna månad återvände belgaren till Chelsea.Brassen har spelat 14 matcher och gjort tre mål i Eredivisie men har ännu inte fått spela en hel match - alltid inbytt eller utbytt. Nu senast mot Twente var han inte ens med i truppen på grund av knäskada.Nigerias landslagsförsvarare har varit runt i Chelseas lånekarusell ett tag nu, och visar gång på gång att han håller för turkiska Süper Lig. 12 matcher har det blivit för Alanyaspor i år. Det troliga är att han i sommar säljs just till Turkiet.Kroaten har efter en tung start spelat till sig en startplats på San Siro och gjort ett mål. Det ryktas till och med om att Milan vill köpa loss mittfältaren. Om det säger mer om Milan av idag än om Pasalic låter vi vara osagt.För några år sedan var Piazon den nya stora brassestjärnan, men sedan dess har allt möjligt gått fel, spelmässiga som personliga (våldtäktsanklagelser). I Fulham verkar mittfältaren dock ha hittat någon form av harmoni, med tre mål på 15 matcher.Ghananen som värvades 2015 från Augsburg vände tillbaka till Tyskland i somras. Schalke inledde Bundesliga säsongen rekorduselt, och det var under den perioden Baba Rahman ofta spelade från start, men i takt med att Gelsenkirchenlagets resultat förbättras har Baba fått allt svårare att hålla sig ordinarie. Likt Atsu är vänsterbacken iväg på Afrikanska mästerskapen, men skadade sig olyckligt i segermatchen mot Uganda. Hans chanser till fortsatt spel i turneringen bedöms som ”50-50” enligt förbundskapten Avram Grant. Ja, den Avram Grant.Anfallaren från Burkina Faso fick ta över Zlatans gamla nummer på Amsterdam Arena, men har inte riktigt följt i svenskens fotspår vad gäller prestationer. Fyra mål på 13 matcher är ändå ett habilt facit för Traoré som fått mycket förtroende. För tillfället är han iväg på Afrikanska mästerskapen, och startade 1-1-matchen mot Kamerun i lördags.Den 22-årige brassen återvände nyss till England från en sejour i hemlandet och Gremio, där han spelade nio matcher i Serie A Den 20-årige defensive mittfältaren har haft det tufft i ett Granada som kämpar för att undvika nedflyttning i La Liga. Angban fick en del speltid i början men har bara fått 45 minuter sedan slutet på oktober. För närvarande är han dock iväg på Afrikanska mästerskapen med Elfenbenskusten, men fanns inte på plan när de regerande mästarna kryssade mot Togo i premiären.Anfallaren som redan säsongen 2014-15 blev utsedd till Championships bäste spelare när han var utlånad till Middlesbrough har haft svårt att ta steget till Premier League. Höstens lånesejour i Burnley har inte varit någon höjdare (0 mål) och nyligen vände han tillbaka till London - och gör närsomhelst troligtvis klart med en permanent övergång till sin gamla klubb Middlesbrough.Den 21-årige målvakten har endast fått spela en match hos League Two-laget Crawley i vilken han släppte in två mål mot Stevenage. Låneavtalet löpte ut i början på januari och Beeney är nu tillbaka i Chelseas U23-lag.Efter att inledningsvis spelat med ungdomslaget fick den unge mittbacken chansen ett par matcher i League One, men sedan slutet på november har han inte ens figurerat i matchtrupperna.Den kroatiske målvakten fyller 25 i år och har förvisso varit ordinarie i belgiska Jupiler League-laget Mouscron, men de ligger sist. Delac har hattat runt bland låneklubbar i flera år nu. Släpp taget nu, uppenbarligen är han inte gjord för Chelseas nivå.Den somaliskättade skotten har några tunga säsonger bakom sig och lyckades inte heller i belgiska Mouscron. Är från och med januari utlånad till Swindon i League One.Brassens sejour i Watford blev allt annat än lyckad - 15 minuters speltid mot Burnley, därefter drog han knät. Kenedy återvände till Chelsea i början på januari för att ta sig tillbaka från skadan.USA:s stora framtidshopp har inte motsvarat förväntningarna, varken i Chelsea eller i Eredivisie. 8 matcher har det blivit i Vitesse, och emellanåt har amerikanen spelat med U21-laget.Serben har fått speltid titt som tätt i Eredivisie-klubben Excelsior utan att övertyga nämnvärt, och dras sedan början på december med skada.Anfallaren spelade sin första match nu i januari efter ett halvår i klubben. Remy har dragits med skador och inte spelat fotboll på mer än ett halvår. Själva matchen? 20 minuters inhopp och 0-3 i Londonderbyt mot West Ham.Colombianen fick snålt med speltid i Santa Fe och gjorde för några veckor sedan klart med ett nytt lån, till Cortuluá, också i hemlandet.