Silly Season - 3/6

Blir Monacos Bakayoko Chelseas första värvning i sommar?

En ny transfersommar, där Chelsea ska försöka förstärka sin trupp för att både försvara en ligatiteln men även kunna utmana i Europa. För att kunna hänga med i Silly Season-djungeln försöker CSS-redaktionen hjälpa till att hålla er alla ajour med de övergångsrykten som omger Chelsea Football Club.



Senast uppdaterade av Simon Thellsson den 3/6 . Nya uppdateringar i blått.



Klara in:





Klara ut:

Asmir Begovic – Bournemouth

- Tidigt efter det att säsongen tagit slut så stod det klart att Chelseas bosniska andramålvakt är klar för en ny klubb, nämligen Bournemouth. Summan tros ligga på omkring £10-15 miljoner för Begovic.



Dominic Solanke – Liverpool

- Efter de tidigare rapporterna om att Chelsea och Solanke inte kunde komma överens om ett nytt kontrakt, så har nu alltså den unga engelsmannen skrivit på för Liverpool som free agent.



John Terry – Klubb ej klar

- Chelseas kapten lämnar klubben efter många år. Om han spelar vidare eller om han väljer att lägga skorna på hyllan är dock ännu inte officiellt.





Rykten in:

Romelu Lukaku – Everton

- Redan förra sommaren så var en av de stora snackisarna Romelu Lukakus vara eller icke vara hos Chelsea, vilket ser ut att fortsätta även denna sommaren. Hans agent, Mino Raiola, sa nyligen i en intervju till TalkSPORT att han kan lämna Everton ifall ”rätt klubbar” vill ha honom. Andra källor pratar om Lukaku som ett av klubbens transfermål i sommar, oavsett vad som händer med Diego Costa (Metro) (3/6).



Alexis Sanchez – Arsenal

- En annan anfallsvärvnings som Chelsea ryktas att göra är den från konkurrenten Arsenal, nämligen Alexis Sanchez som inte skrivit på något nytt kontrakt än. The Telegraph rapporterade tidigare i våras om att chilenaren hade bestämt sig för Chelsea, men att även Bayern München och Manchester City är intresserade (Metro) (3/6).



Tiemoue Bakayoko – Monaco

- En annan spelare som enligt rapporterna varit på Chelseas radar länge är Monacos unga franska mittfältare Bakayoko. Det ryktas att Chelsea är beredda att erbjuda fransmännen £43 miljoner för spelaren, där även Manchester United ska vara intresserade (Daily Mail) (3/6).



Corentin Tolisso – Lyon

- I och med att värvningen av Bakayoko ser ut att dra ut på tiden, så har ett annat alternativ från den franska ligan dykt upp. Enligt franska källor så ska Chelsea vara frustrerade över förhandlingarna med Monaco och börjat titta åt Tolissos håll istället, som har uttalat sig om att han vill lämna Lyon om rätt erbjudande dyker upp. Tolisso ska dock sagt att han fram till den 13/6 är fullt fokuserad på det franska landslaget (L’Equipe) (3/6).





Rykten ut:

Eden Hazard – Real Madrid

- Efter en fantastisk säsong i Chelsea så ryktas nu återigen Eden Hazard vara på väg till Real Madrid. Olika engelska källor, där flera nypor salt får tas till, menar att den spanska giganten ska vara beredda att erbjuda Chelsea £100 miljoner för belgaren (The Sun, Metro, Express). Andra källor menar att Eden själv sagt att han vill stanna hos Chelsea (The Straits Times) (3/6).

2017-06-03 10:00:00

