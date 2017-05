Sju snabba inför WBA

CSS:redaktionens Daniel Joannou, Sebastian Hansen och Jonas Berglund svarar på sju snabba inför fredagens ödesmatch.

Fabregas var matchens lirare i 3-0-vinsten mot Middlesbrough i måndags och kan komma att starta mot WBA.

Alla är överens, Kanté är bäst.

Terry gör sin sista säsong och kommer att bli oerhört saknad.

Avgörs ligan i morgon?Ja, det känns så. Chelsea är inne i en fantastisk form och har spelat väldigt bra fotboll i synnerhet i de tre senaste matcherna och inget talar direkt för att det kommer ta stopp i morgon. Jag är optimistisk.Ja, Chelsea står klara som mästare om drygt 24 timmar. Möjligheten att säkra ligatiteln vid vinst är något som kommer att motivera hela laget och om inte det räcker så finns även en viss italienarna vid sidlinjen redo att elda på sina spelare. Inte helt olikt 2005 (då mot Bolton ) så kan Chelsea säkra ligatiteln vid vint på bortaplan och återvända till London som mästare.Ligan avgörs imorgon. West Bromwich borta är visserligen en tuff match, men Chelsea anno 2016/2017 ger mig ingen anledning att tvivla på att titeln bärgas imorgon. West Bromwich har inte heller något att spela för, medan Chelsea lär vara taggade till tusen. Det är något som jag är säker på att Conte sett till.Hur ställer Chelsea upp?Frågan är om Kanté spelar eller inte, annars är elvan ganska självskriven då Conte inte direkt gjort sig känd för att rotera a la Tinkerman. Courtois, Cahill, David Luiz , Azpilicueta, Moses, Alonso, Fabregas, Matic, Pedro, Hazard, Diego Costa Som vanligt helt enkelt. Vi har sett i princip samma startelva sedan september och den enda frågan är väl om Fabregas spelar från start samt om vi får se Pedro eller Willian på topp. Jag tror att båda spanjorerna spelar från start. Kanté lär vara tillbaka och tar Matics plats på mittfältet.Chelsea lär ställa upp med ett lag som inte avviker speciellt mycket från det lag som tagit oss till den position vi är i idag. Samma lag som senast känns väntat. N'Golo Kanté lär gå in på Fàbregas position, om fransmannen återvändervänder från sin skadaVad har gjort Chelsea så bra?Säsongen då allting föll på plats efter en säsong när ingenting alls fungerade. Tränaren, spelsystemet, spelarna, inställningen, marginalerna. Chelsea har varit bäst och kommer rättvist att vinna ligan, men måste jag peka på just EN faktor så är det att vi lyckats vinna de matcher som de andra topplagen kryssat eller till och med förlorat. De flesta av de matcher som stått och vägt har vi kommit iväg ifrån med tre poäng i år, och det måste man göra om man ska vinna ligan.Man har hittat ett spelsätt och en taktik där varje spelare passar in perfekt. Det finns inte en enda spelare i Chelseas startelva som inte står för en av deras bästa säsonger. Samtidigt så har Antonio Conte revolutionerat ligan med sin trebackslinje och fåtalet ändringar i startelvan har byggt en stabilitet kring laget under hela säsongen.Chelsea har haft tydligare grunder i sitt spel. Conte har satt försvarsspelet, men även gett frihet till de offensiva spelarna. N'Golo Kantés betydelse går inte heller att överskatta. Att ha en spelare som löper så mycket och vinner så mycket boll är guld värt.Att spelarna dessutom verkar trivas oerhört bra tillsammans ska inte underskattas.Vem har varit bäst i Chelsea i år?N'Golo Kanté, solklart. Vill dock även passa på att hylla Azpilicueta som av någon anledning i år lyckats undvika det absoluta rampljuset, men som på hela säsongen inte satt en fot fel.N'Golo Kanté. Det är bara att titta på hur Leicester och Chelsea presterade förra säsongen jämfört med den här. Visst finns det flera orsaker, men Kanté är en vinnare och en otroligt viktig kugge i laget. Blev utsedd till årets spelare i Premier League och det var aldrig riktigt något snack om saken.N'Golo Kanté. Det räcker egentligen så. Som jag varit inne på tidigare går det inte att komma ifrån det faktum att en bollspelare som honom betyder fruktansvärt mycket. Kanté är på många sätt anledningen till att Chelsea kan spela med enbart två innermittfältare. Med Kanté blir det nämligen ändå som tre.Vad har glatt dig mest med säsongen hittills?Att detta var säsongen där LAGET Chelsea vann. Med en uträknad Moses, med en fiaskostämplad Pedro, med en påstått medioker Alonso, med den så kallade idiotvärvningen David Luiz och med en Hazard som hittat tillbaka. Conte har plockat upp spillrorna ifrån Mourinho och byggt ett LAG, det gläder mig oerhört. Men om jag ska peka på just en match, så smakade 4-0 mot Man United i höstas jättegott.Antonio Contes entusiasm, taktiska kunnighet och medkänsla. En otroligt sympatisk tränare och människa som tagit hela Premier League med storm.Att Antonio Conte har lyckats förfina Chelsea utan att släppa vad det moderna Chelsea är. Med en ny tränares ankomst befarade jag att mycket av Chelseas identitet skulle gå förlorad. Conte har motbevisat detta starkt. Han har byggt vidare på klubbens defensiva identitet, men samtidigt kryddat den med ett modernt presspel. Han har på samma gång fått hela klubben, från ägare via spelare, till fans, att dra åt samma håll. Detta på ett sätt som till och med José Mourinho inte lyckades med.Finns det något som varit mindre positivt?Conte i all ära, klart man måst älska karln, men sättet han marginaliserat John Terry på gillar jag inte. Jag hade gärna sett att vår kapten hade en större roll denna säsong och är säker på att han hade kunnat fylla exempelvis Cahills position på ett liknande sätt. De gånger jag sett att han inte ens varit med på bänken har det gjort ont i mitt blåa hjärta.Diego Costas vara eller icke vara blev ett stort orosmoment som avböjdes elegant av klubben och ledningen men faktum kvarstår att spanjoren troligen lämnar redan till sommaren vilket såklart skulle påverka klubben negativt. Det har dock varit en så pass positiv säsong att det känns onödigt att ta fram smågrejer som kan ses som negativa och vem vet, Costa kanske stannar i Chelsea under en längre tid.Det skulle vara att John Terry har fått såpass lite speltid. Man måste dock säga att Conte skött det snyggt. Få tränare hade lyckats fasa ut ikonen lika smidigt. Att Terry verkar vara nöjd med situationen säger det mesta. Säsongen har varit fem plus, men för att den skulle ha varit smått omöjliga sex plus hade Terry behövt spela alla matcher och varit härföraren på plan.Vad önskar du dig mest just nu?Vinst mot WBA, vinst mot Arsenal och att Hazard kort där efter skriver på ett nytt kontrakt. Och just det ja, att Man United inte vinner Europa League Att Eden Hazard skriver på ett nytt kontrakt. Den lille belgaren har presterat på en fantastiskt hög nivå och är en av världens skickligaste spelare. Han är även en glädjespridare i omklädningsrummet samt en favorit bland fansen. Förtjänar att bli belönad med ett nytt långtidskontrakt.I ett Chelseaperspektiv hoppas jag mest på att få se en ligatitel imorgon såklart. Efter det hoppas jag att Terry får spela de avslutande matcherna. Jag hoppas också på att få se några av de engelska talangerna slå sig in i laget nästa säsong. Jag tänker framförallt på Ruben Loftus Cheek, Nathaniel Chalobah och Tammy Abraham.