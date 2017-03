Skadad?

Skadekollen: Hazard tveksam till spel

Inför helgens match mot Crystal Palace är Chelseas största stjärna tveksam till spel. Det rapporteras även om fler spelare som tävlar mot klockan för att bli kvitt skador.

Eden Hazard fick en sträckning i vaden under landslagsuppehållet och skickades hem från den Belgiska truppen. Chelseas stjärnspelares medverkan inför lördagens match mot Crystal Palace är tveksam. Daily Express rapporterar även om fler spelare som är tveksamma till spel.



Victor Moses var med i Nigerias trupp under landslagsuppehållet men skickades även han hem på grund av skada. Skadans omfång är oklar och infon om den är svårfunnen. Moses spelade senast 70 minuter i vinstmatchen mot Stoke.



Uppgifterna gör även gällande att Thibaut Courtois har dragit på sig en lättare höftskada i Belgiens match mot Grekland. Målvakten spelade klart hela matchen och hans tillstånd bedöms inte som allvarligt. Hans medverkan i lördagens match är således högst trolig.



Även Diego Costa uppgavs vara skadad med en öm ankel men brassespanjoren tycks vara född halvskadad och lyckas ändå spela de flesta matcherna. Även här bör oron alltså inte ta överhand.



Slutligen uppges även Chelseakaptenen John Terry vara skadad. Chelsealegendaren har placerats på bänken större delen av säsongen men fick inte ens plats där under Chelseas senaste match mot Stoke. Detta på grund av en lättare skada. Daily Mail rapporterade dock under gårdagen att Terry kämpat på på egen hand och tycks vara åter i full träning. Förhoppningen om att vår kapten ska kunna vara med och bidra i någon form i sluttampen finns kvar.

0 KOMMENTARER 124 VISNINGAR 0 KOMMENTARER124 VISNINGAR DANIEL JOANNOU

2017-03-29 21:46:16

ANNONS:

Fler artiklar om Chelsea

Chelsea

2017-03-29 22:08:31

Chelsea

2017-03-29 21:46:16

Chelsea

2017-03-29 21:21:00

Chelsea

2017-03-22 21:01:00

Chelsea

2017-03-22 20:39:00

Chelsea

2017-03-21 17:31:00

Chelsea

2017-03-20 19:35:18

Chelsea

2017-03-20 17:15:00

Chelsea

2017-03-20 17:10:00

Chelsea

2017-03-19 20:16:24

ANNONS:

Det har i dagarna rapporterats om att Real Madrid vill göra Eden Hazard till sommarens stora galactico-värvning.Inför helgens match mot Crystal Palace är Chelseas största stjärna tveksam till spel. Det rapporteras även om fler spelare som tävlar mot klockan för att bli kvitt skador.Här följer en uppdatering kring vad våra blå hjältar haft för sig under de senaste dagarnas landslagstorka.Belgaren avfärdar de rykten som placerar honom i Real Madrid. - Jag ser mig själv i Chelsea, säger Courtois i en intervju.Håll koll på de mest tongivande Chelseaspelarna under landslagsuppehållet.Eden Hazards medverkan i matchen mot Crystal Palace 1 april är i fara. Detta efter att Belgiens förbundskapten Roberto Martinez meddelat att stjärnan blir borta från spel i 10-15 dagar.Antonio Conte och José Mourinho hamnade i en intensiv ordväxling under Chelseas vinst i FA-cupen mot Manchester United. Chelseas reservmålvakt Asmir Begovic njöt av underhållningen som de båda coacherna bjöd på. – Jag försökte hålla mig för skratt, säger Begovic till Metro.Chelseas italienska manager har gjort sin matematik, och kommit fram till vad som krävs för att Chelsea slutligen ska kunna ta ligatiteln.Man bör kalla saker vid dess rätta namn, sa Olof Palme redan för 40 år sedan.Återigen ledde David Luiz Chelseas backlinje på ett föredömligt sätt: vinst med 2-1 igår mot Stoke. Brasilianaren är av förklarliga skäl nöjd med segern som befäste ligaledningen.