Spelarbetyg: Arsenal - Chelsea

Det blev ingen dubbel för Conte under hans första säsong i Chelsea, då ett rött kort gjorde att Chelsea fick kämpa med 10 man när man redan jagade ett Arsenal som var starka under första halvlek.

Betygsskala:

Inhoppare:

Bjuder finalen till ära både på mycket fina räddningar, men även en hel del osäkra ingripanden. Är chanslös på Arsenal s två mål, men det fanns situationer under matchen som Courtois definitivt borde ha hanterat aningen bättre.Har stundvis stora problem med Welbeck i Arsenalanfallet, och visar inte riktigt den pondus vi har blivit vana att se från den lille spanjoren. Släpper förbi en hel del djupledslöpningar och klarar inte riktigt att bryta de efterföljande djupledspassningarna.Likt Azpilicueta har Luiz en del problem med både Welbeck och Sanchez. Får ett mycket fint läge att nicka in Chelsea s andra mål för aftonen efter en listig frispark, men får ingen bra träff på bollen som istället går utanför.Även Cahill har problem med Arsenals snabba anfallare, men Cahill visar samtidigt stort hjärta och vilja när han räddar bollen på mållinjen två gånger under matchens första halvlek när Arsenal tryckte på ordentligt.Blir finalens syndabock när han drar på sig ett andra gula kort efter att ha filmat i offensivt straffområde. Hade innan dess en bra chans att göra ett mål, men ett ganska tamt avslut räddas av Ospina. Förutom det har Moses svårt att hitta in i matchen.Kämpar och sliter som ingen annan, men får se sig överlistad av framförallt Sanchez och Ramsey i denna match.Kommer inte alls in i denna match, och ser ofta helt vilsen ut på mittfältet. Har en och annan felpass offensivt, och känns konstant felplacerad i defensiven. Ingen bra match av Matic.Är klart mer involverad i matchen på sin vänsterkant än Moses på högersidan, men även Alonso har trots det ingen lyckad dag på jobbet. Inläggen saknar den där yttersta skärpan, hans frispark i ett drömläge går en bra bit över, och han lyckas halka på planen vid märkliga tillfällen.Springer oerhört mycket under sin tid på planen, men bollen hamnar sällan hos spanjoren om han inte kommer och hämtar den själv. Pedro gör en helt okej insatts, men han är inte personen som på egen hand kan förändra en matchbild.Stångas och kämpar hela matchen, och har valt att leta upp Holding i denna drabbning, vilket är en duel Costa vinner 9 gånger av 10. Trycker in Chelseas kvittering, och är väldigt nära att göra det en andra gång igen efter att Arsenal tagit ledningen igen.Så fort Hazard fick bollen samlade Arsenal ihop sig med minst åtta, nio försvarare i eget straffområde, vilket visade sig vara en mycket bra strategi, då Hazard aldrig lyckades lirka upp motståndarnas defensiv. Lyckas varken hitta några skottöppningar eller listiga passningar in i straffområdet.Kommer in med 30 minuter kvar av matchen, men lyckas inte ta sig in i spelet under denna tid. Försöker med ett par djupledskrossar, men hittar sällan sina mål.Efter Moses röda kort kommer Willian in för att agera högerwinger, och sköter detta mycket bra och är den som assisterar Costa vid kvitteringsmålet.spelade för kort tid för att betygsättas.