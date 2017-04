Spelarbetyg: Bournemouth - Chelsea

Chelsea tar en ny trepoängare efter en kontrollerad insats på Vitality Stadium.

Betygsskala:



0 lejon - Generalusel

1 lejon - Dålig

2 lejon - Godkänd

3 lejon - Bra

4 lejon - Mycket bra

5 lejon – Mästerlig



Thibaut Courtois – 3

Får tidigt visa att han är med när Luiz håller på att styra in en rensning i eget mål, men Courtois är med på noterna och gör en bra räddning. Har lite hjälp av stolparna när Bournemouth jagar en reducering. Chanslös tillslut på reduceringen som styrs på Luiz. I övrigt en lugn och säker insats.



Cesar Azpilicueta – 3

Har en något lugnare eftermiddag än sina kollegor, som båda har lite olika typer av problem. Spanjoren är dock som alltid stark i närkamperna, positionssäker och trycker alltid fram när Chelsea har boll.



David Luiz – 2

Håller på att göra ett parodiskt självmål alldeles i början, men Courtois räddar både Luiz och skottet. Fint uppspel i upprinnelsen till det första ledningsmålet. Styr oturligt in Kings reducering. Tuff match där han återgår något till att vara den fladdriga spelare vi ofta sluppit se den här säsongen.



Gary Cahill – 3

Kunde kanske ha gått lite hårdare åt Afobe när han träffar stolpen, men Bournemouth rullar upp ett fint anfall med bra tempo. Har det lite svårt med Afobe genom hela matchen, men hanterar det i slutändan.



Victor Moses (ut 90’) – 3

Initiativrik, och ser spelsugen ut till höger inledningsvis. Bryter in och spelar fram till Costas första mål. Prestationen mattas sedan av ju längre matchen lider, och i slutändan stänger Moses sin kant genom defensivt fokuserat spel.



N’Golo Kanté – 4

Mycket fin djupledsboll till Hazard, som belgaren gör mål på. Är överallt i defensiven, som alltid.



Nemanja Matic – 3

Ger mittfältet en helt annan tyngd än när Fabregas spelar, vilket märks i en direkt jämförelse med de senaste veckornas matcher. Otroligt nyttig i försvarsspelet. Dock något långsam på bollen emellanåt.



Marcos Alonso – 3

Ger alltid ett alternativ på offensiv planhalva, men lämnar lite att önska i defensiven där han ibland känns som att ligger på fel sida om sin spelare. Får äntligen sätta en frispark, efter att det känts som den varit på gång enda sedan i julas. Magisk sådan!



Pedro Rodriguez (ut 88’) – 2

Med en Hazard i storform på andra kanten koncentreras mycket av spelet åt det hållet, och Pedro känns inte helt med i spelet i första halvlek. Bättre i andra, men i slutändan en anonym insats.



Diego Costa – 2

Är fortsatt väldigt nyttig, även ifall han har lite oflyt med målskyttet. Bröt sin måltorka, trodde man, innan målet bokfördes som ett självmål. Får inte riktigt ordning på fötterna i många situationer, och känns överlag aningen frustrerad i nuläget.



Eden Hazard (ut 84’) – 4 Matchens lejon!

Gör mål på en numera patenterad Chelseakontring, där han utnyttjar Kantés fina boll i djupet och rundar målvakten innan han enkelt placerar i den i öppen bur. Visar i övrigt upp en helt otrolig form, och motståndarförsvaren har i nuläget ingen möjlighet att kontrollera honom. Något lugnare andra halvlek än första.



Inhoppare:

Cesc Fabregas (in 84’), Willian (in 88’) och Kurt Zouma (in 90’) spelade för kort tid för att betygsättas.



Bäst i Bournemouth: Ryan Fraser