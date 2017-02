Minst sagt på spelhumör.

Spelarbetyg: Chelsea - Arsenal

Chelsea fortsätter ta kål på spänningen i Premier League med en övertygande vinst mot Arsenal hemma på Stamford Bridge, efter flera strålande individuella insatser.

Betygsskala: 0 lejon - Generalusel

1 lejon - Dålig

2 lejon - Godkänd

3 lejon - Bra

4 lejon - Mycket bra

5 lejon – Mästerlig Thibaut Courtois – 4

Flera bra räddningar i första halvlek, framförallt på Gabriels nick. Fortsätter hålla tätt länge i andra, innan han tillslut får kapitulera på ett mål han inte kan göra mycket på. Känns alltid trygg på fasta situationer. Cesar Azpilicueta – 4

Ger inte Sanchez en centimeter att operera på, vilket neutraliserar stora delar av Arsenals spel. Gör alltid vad som förväntas.



David Luiz – 3

Säker som vanligt numera i mitten, även ifall uppspelen idag lämnade lite övrigt att önska. Mer rensningar än väl avvägda passningar, som vi ju gillar.



Gary Cahill – 3

Har en relativt lugn eftermiddag till vänster i backlinjen där Arsenal inte skapar mycket efter att Bellerin gått av.



Victor Moses (ut 88’) – 3

Industriell är ordet som bäst beskriver Moses insatser till höger den här säsongen, och så även idag. Utmanar alltid med fart, rör sig ständigt och ger på så sätt sina lagkamrater alternativ.



N’Golo Kanté – 4

Dominerar mittfältet fullständigt, precis som mot Liverpool. Coquelin och Oxlade-Chamberlain har inte ett ord att säga till om, och Chelsea lyckas bland annat genom Kanté cementera sina långa anfall på offensiv planhalva genom snabba återerövringar.



Nemanja Matic – 4

Visar upp en fin fot, och styr spelet från det centrala mittfältet. Också en stor del i ovan nämnda presspel, där bollen ofta vinns tillbaka snabbt.



Marcos Alonso – 4

Urstark när han vinner nickduellen mot Bellerin, och visar upp en ny förmåga att vara rätt man på rätt tillfälle. Sköter även defensiven föredömligt.



Pedro Rodriguez (ut 84’) – 4

Fantastiskt inlägg till första målet. Har tillsammans med Hazard och Costa lekstuga under stora delar av matchen, och fortsätter således sina fina form. Löper något enormt, och det enda frågetecknet som kvarstår är beslutsfattandet där vissa bra kontringslägen löper ut i sanden.



Diego Costa – 4

Är den mardröm han ska vara för Arsenal. Kärt återseende med Gabriel, och även ifall Koscielny är en erkänt skicklig mittback känns det som att Costa har ett övertag genom hela matchen. Utmärkt referenspunkt i anfallen.



Eden Hazard (ut 84’) – 5 Dagens lejon!

Inblandad i allt framåt. Finurlig med touchar och klackar. Kombinerar styrka och teknik på ett sällan skådat sätt vid målet. Bland det bästa insatserna vi sett av en enskild spelare den här säsongen.



Inhoppare:



Cesc Fabregas (in 84’), Willian (in 84’) och Kurt Zouma (in 88’) spelade för kort tid för att betygsättas.



Bäst i Arsenal: Laurent Koscielny

0 KOMMENTARER 324 VISNINGAR 0 KOMMENTARER324 VISNINGAR AXEL WENDT

2017-02-04 16:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om Chelsea

Chelsea

2017-02-04 16:30:00

Chelsea

2017-02-04 15:55:03

Chelsea

2017-02-04 12:28:38

Chelsea

2017-02-03 23:34:00

Chelsea

2017-02-03 18:56:28

Chelsea

2017-02-02 18:00:53

Chelsea

2017-02-01 23:34:00

Chelsea

2017-02-01 21:46:00

Chelsea

2017-02-01 17:47:00

Chelsea

2017-02-01 08:29:05

ANNONS:

Chelsea fortsätter ta kål på spänningen i Premier League med en övertygande vinst mot Arsenal hemma på Stamford Bridge, efter flera strålande individuella insatser.Med hjälp av bland annat ett världsklassmål av Eden Hazard såg Chelsea till att ta med sig alla tre poängen från matchen mot Arsenal. Chelsea var det klart bästa laget och vann till slut med 3-1.Vissa anser att en Chelseaseger mot Arsenal idag avgör ligan, det är snack som Antonio Conte vill ta bort fokus från.- Kul att äntligen få vinna, säger månadsvinnaren i CSS Chelseatipset, PAPA06 och fortsätter, har varit nära några gånger men det har alltid varit någon annan som varit snäppet vassare. Så vem är detta Chelsea-fan då, frågar vi? - Alexander, 28 år, skåning bosatt i Stockholm. Bodde några år i London, nära the Bridge och det blev en del matcher under åren. Att skriva speltips på SvenskaFans är inte helt obekant, aliaset och bettingbloggen Ryggareken tidigare.Serieledande Chelsea tar emot trean Arsenal på Stamford Bridge 13.30 svensk tid på lördag. Det skiljer nio poäng mellan lagen och Chelsea har chansen att rycka från Londonkonkurrenten vid seger.En av Chelseas allra största genom alla tider har valt att avsluta sin karriär. 2001 anlände mittfältaren till Chelsea, 13 år och 684 matcher senare lämnade han som klubbens bästa målskytt genom tiderna. Frank Lampard var och är en legendar på Stamford Bridge och i världsfotbollen.Fotbollspodden av fans för fans gästas igen av CSS-styrelsemedlemmen Daniel Joannou.Chelseas mittfältsmotor beskriver inför helgens Londonderby den blytunga förlusten mot just Arsenal i höstas som en väckarklocka och blickar tillbaka till matchen då allting vände.Efter en tids rykten står det nu klart att Branislav Ivanovic lämnar Chelsea för ryska Zenit St Petersburg. Ivanovic lämnar sydvästra London efter nio säsonger och åtta titlar.En match som Chelsea borde vunnit med tanke på den sena straffen, men ett kryss borta på Anfield får ses som ett gott resultat med tanke på ligaplaceringen och matchbilden.