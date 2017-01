Spelarbetyg: Chelsea - Hull

Chelsea har åter hittat formen och kunde slå ett defensivt Hull. Segern innebär nu att Chelsea leder Premier League med 8 poäng ner till Arsenal. Kommande två omgångar i Premier League kommer bli tuffa och avgörande.









2 lejon - Godkänd

Betygsskala:0 lejon - Generalusel1 lejon - Dålig3 lejon - Bra4 lejon - Mycket bra5 lejon – MästerligGjorde ett par strålande räddningar under matchen och fick välförtjänt hålla ännu en nolla. Näst bäst idag.Nickade säkert in 2-0 till sitt Chelsea. Stod för en bra defensiv insats matchen igenom, trots den otäcka smällen i första halvlek. Klart bäst idag och ett riktigt lejon.Säker och rutinerad. Uppvisar stort lugn och neutraliserade Hull effektivt gång på gång.Som Luiz, arbetade mycket i det tysta utan att synas. Bra i press och täcker de ytor som behövs.Ständigt spelbar på vänsterkanten under första halvlek. Sliter hårt på kanten både i defensiv och offensiv.Fin assist till Costa. Hotar Hulls försvar matchen igenom. Oerhört snabb och teknisk. Jobbar hem när det krävs.Inte alls så bollsäker och stark som vi är vana att se honom. Tämligen anonym på mittfältet. Behöver kanske vila en match?Delaktig över hela planen. Betydligt mer energisk än Kanté. Matics offensiva kvalitéer är inte av högsta klass, men han gjorde många tappra försök.Inleder matchen bra, men ju längre matchen gick desto blekare spelade Pedro. Kunde bytts ut tidigare.Hazard försökte ett par gånger, med blandat resultat. Men den unge belgaren fick inte många domslut med sig och kändes allmänt ointresserad och oinspirerad i sitt spel. Kunde likt Pedro bytts ut tidigare.Tämligen bevakad och avskuren under store delar av matchen, lyckades ändå komma till avslut och vaska fram ett mål likt den målskytt han är.Fabregas (in 71’), Willian (in 71’) och Michy Batshuayi (in 87’) spelade alla för kort tid för att betygsättas.Bäst i Hull: Harry Maguire