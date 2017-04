Spelarbetyg: Chelsea - Manchester City

Det blev tre riktigt sköna poäng under onsdagskvällen när Manchester City gästade Stamford Bridge. Eden Hazard visade än en gång att han är en spelare för de stora matcherna med två mål framåt, och sjupoängsledningen i ligan håller i sig.

Gör inledningsvis ett par stabila räddningar, men bjuder sedan Manchester C ity på en rejäl tavla när han spelar ut bollen rätt till Silva, vilket leder fram till Citys 1-1 mål. Gör ett par riktigt fina räddningar under andra halvleken, men tabben från den första drar ner betyget.Det syns att Zouma har varit utanför både startelvan, men också fotbollen överlag, under en lång, lång period, även om man fortfarande kan se glimtar av den där talangen som gjorde att den fortfarande mycket unge fransmannen lyckades ta en självklar startplats i Chelsea för två säsonger sedan. Conte känner dock att Citys snabba anfallare får ett övertag på Zouma, och väljer att plocka av honom i halvtid.Sett över 90 minuter har både Luiz och Cahill bra koll på Citys starka offensiv, och båda två ska vara klart nöjda med sina insatser. Samtidigt är försvaret långt ifrån prickfritt, och om City hade haft lite bättre skärpa i sina anfall kunde det ha blivit ännu ett baklängesmål.Se David Luiz.Spelar första halvleken som wingback, vilka vi var många som trodde skulle bli hans naturliga position i Contes system, och Azpilicueta visar att han klarar av denna position mycket bra då han neutraliserar Sane. I andra halvlek får Azpilicueta kliva tillbaks in i trebackslinjen, och även där spelar han mycket bra. Bäst i backlinjen.Samarbetet med Fabregas vill inte riktigt fungera i under första halvlek, och Kante får vid flertalet tillfällen se sig förbispelad av Cityspelarna. Det kan vara så att Kante har lyckats sätta en löjligt hög standard för sig själv, så att man som åskådare kanske dömer honom lite hårt, men ikväll känns det inte som att den där självklarheten finns där. Blir dock klart stabilare när Matic kommer in.I ett lag som går in med en taktik där man inte behöver ett stort bollinnehav, utan som istället fokuserar på vassa omställningar, blir Fabregas sällan en utmärkande spelare om det inte är just han som får styra de kontringarna som uppstår. Under den första halvleken är det inte Fabregas som styr det spelet, och därför blir det ingen minnesvärd sådan av spanjoren. Under andra halvleken får han ta klivet upp i banan då Pedro går ut som wingback, och Fabregas blir mer delaktig i spelet, men han har ett sparkapital som inte visar sig ikväll.Har en bra och stabil match överlag, och Citys kantlöpare Navas kommer ytterst sällan förbi den reslige Alonso på vänsterkanten. Saknar viss skärpa när han väl kommer upp i inläggslägen, men defensivt ser det mycket bra ut.Har en mycket anonym första halvlek, förutom när han blixtrar till och ordnar fram straffen som leder till 2-1 målet. Blir betydligt mer delaktig i spelet under andra halvleken när han kliver ut som wingback, och Moses kanske inte borde känna att högerplatsen garanterat är hans när han kommer tillbaks, då Pedro gör jobbet mycket bra.Kämpar och sliter en hel del, men Stones och Kompany i City-försvaret ser ut att ha full kontroll på Costa ikväll. Costa kommer inte alls till sin rätt under matchen, men är man med och krigar på planen i en vinst mot Manchester City är man i alla fall klart godkänd.(Matchens lejon!)Utifrån Hazards egna mått mätt är det långt ifrån den bästa insatsen vi har sett av Hazard, men vad gör det där man är så pass effektiv som den belgiske lille magikern är. Gör först 1-0 på ett relativt klent avslut, och bränner därefter en straff men trycker in 2-1 på sin egna retur. Har verkligen visat nu att han är en spelare som kliver fram i de stora matcherna.Får komma in i halvtid efter att Conte märkt att firma Kante - Fabregas lämnat alldeles för stora ytor bakom sig när Kante går upp och stöter högre upp på planen. Matic kommer in för att täppa till luckorna och stänga igen planen centralt, och detta jobb sköter han mycket bra.ochspelade för kort tid för att betygsättas.