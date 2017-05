Spelarbetyg: Chelsea - Middlesbrough

Ett Middlesbrough som hade sin sista chans att ta livsviktiga poäng för att klara sig kvar i Premier League klarade inte av att bjuda upp till dans. Ett mycket fint spelande Chelsea kunde säkert plocka hem tre nya poäng på hemmaplan.

Betygsskala:

2 lejon - Godkänd

Inhoppare:

Får sitt första skott på sig först i den 69:e minuten av matchen, och det skottet är endast en rökare från ca 35m ut. Det är med andra ord en väldigt lugn dag på jobbet för Courtois, som dock gör det han ska.Under den första halvleken blir backlinjen i Chelsea knappt testade, och Azpilicueta passar istället på att följa med offensivt och passar på att stå för en mycket fin assist till Alonsos 2-0 mål.Får slå en av sina patenterade frisparkar, som denna gång går högt över mål. Har i övrigt en mycket lugn kväll på jobbet då Middlesbrough ytterst sällan kommer upp i någon form av anfall.Likt sina backkollegor har Cahill en lugn kväll på jobbet, och de få anfall som Middlesbrough skapar har man inga problem att avvärja.Det tar ett tag innan Moses kommer in i matchen, men efter ca halvtimmen spelad kommer Victor igång på allvar och bjuder på några riktigt fina inspel, som tyvärr ingen lagkamrat lyckas nå för att peta in i mål. Moses får även en mycket fin chans att göra 3-0, ,em Guzan står för en fin räddning.Matchens Lejon!Inleder matchen med flertalet sylvassa djupledskrossbollar, som sånär leder till ett tidigt ledningsmål flera gånger om. Tillslut ger det även utdelning, när Cesc hittar Costa med en fantastisk boll som Costa retsamt kan rull in till 1-0. Fabregas, som ibland har en tendens att falla ur matchbilden, slår dock inte av på takten i denna match, utan fortsätter att spela oerhört fin fotboll, och tidigt i den andra halvleken kommer ännu en assist till Matics 3-0 mål med en lekfull yttersida.I Kantes frånvaro är det Matic huvudansvar att ta hand om det defensiva arbetet på mittplan, och detta klarar Matic väldigt bra denna afton. Kommer dessutom med mycket bra i offensiven, och gör 3-0 efter en vacker nedtagning och ett behärskat avslut med högern.Startar matchen oerhört piggt på sin vänsterkant, och lyckas sånär göra 1-0 efter bara ca 1 min, men bollen styrs i ribban. Alonso fortsätter därefter på inslagen väg, och spelar fin offensiv fotboll samtidigt som defensiven sköts bra. Detta ger också sin belöning, när Alonso efter ännu en fin djupledslöpning kan skjuta in 2-0 efter visst slarv från Guzan i Middlesbrough mål.Under den första halvleken är Pedro den spelare som syns kanske allra minst, men han hinner trots det att uträtta ett gediget arbete i offensiven även om han blir överglänst av Fabregas, Hazard och Costa denna kväll. Under den andra halvleken är Pedro nära på att få med sig ett mål, men denna kväll ville bollen inte in i nät för spanjoren.Man ser ofta tidigt ifall Costa kommer att ha en halvdan insatts på topp, men man ser även snabbt de där kvällarna när han kommer ha en fin dag. Ikväll såg man snabbt att det var det sistnämnda som gällde, och efter att redan har haft ett par lägen rullar Costa iskallt in 1-0 i den 23:e minuten. Har en tendens att trassla till situationer som skulle kunna bli farliga lägen.Även om Fabregas stjäl showen med sina magiska djupledskrossbollar är det Hazard som hela tiden är ett ständigt hot mot Middlesbroughs backlinje. Hazard bjuder på klackar, skarvar och allt möjligt typ av kreativt spel, och även om han varken står för mål eller assist ikväll visar han än en gång vilka oerhörda kvalitéer han besitter.Hinner inte göra så mycket under sitt inhopp, då matchen redan är avgjord, men han kommer framförallt in för att ge Hazard lite välbehövlig vila.ochspelade båda för kort tid för att betygsätta, men Terry får självklart eni betyg.