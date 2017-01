Spelarbetyg: Chelsea - Peterborough United

FA-cupens tredje omgång och Chelsea mötte League One laget Peterborough United. Hemmaspelande Chelsea var storfavoriter på förhand men det har skett skrällar i FA-cupen förut. Trots att det var många rotationer i truppen så var resultatet föga överraskande. Chelsea vann matchen med 4-1.



0 lejon - Generalusel

1 lejon - Dålig

2 lejon - Godkänd

3 lejon - Bra

4 lejon - Mycket bra

5 lejon – Mästerlig



Asmir Begovic – 3

Det kändes som ett tag sedan vi fick se vår andremålvakt stå mellan stolparna. Begovic gjorde bra ifrån sig under matchen och gjorde ett par viktiga räddningar. Chanslös vid målet som



Gary Cahill – 3 (ut 57’)

Stark och säker i sitt spel. Uppvisar rutin och agerar lugnt i pressade situationer. Utbytt tidigt i andra halvlek, Chelseas defensiv såg inte lika stabilt ut efter det.



John Terry – 2 (utvisad 67’)

Åker ut på en frilägesutvisning (personligen tyckte jag att det såg ut som att Cahill var i linje med Terry, således var Terry inte sista man). Fram tills dess såg kaptenens insats godkänd ut. Åldern börjar sakta ta ut sin rätt och det syns tydligt på Terrys hastighet i förflyttningarna.



Branislav Ivanovic – 2

Säker med bollen och i försvarsarbetet men kunde tagit för sig mer på planen. Godkänd.



Kurt Zouma – 3

Äntligen tillbaka och verkar ha rehabiliterats väl. Inte helt i perfekt form men helt klart en god matchinsats. Förvånansvärt snabb.



Nathan Chalobah – 4

En mycket bra insats från den unge Chalobah. Stod för ett par riktigt fina passningar och ett par fina skott. Hade ett fint samarbete med Pedro.



Cesc Fabregas – 4

Fortsätter att visa en bra form och slog som förväntat många riktigt bra och smarta passningar till sina medspelare.



Ruben Loftus-Cheek – 3 (ut 70’)

Fick en assist idag och hade en riktigt bra chans själv som han tyvärr missade. Var ofta inblandad i och delaktig i anfallen. Tog för sig på plan men behöver helt klart mer rutin. Kommer garanterat vara en startspelare i framtiden.



Willian – 3 (ut 73’)

Ständigt ett hot mot



Pedro – 5 Dagens Lejon!

Två mål efter två riktigt fina avslut och en assist till Willian. Inblandad i det mesta framåt. Hungrig och på hugget under hela matchen!



Michy Batshuayi – 3

Vi har inte sett mycket av Batman på senaste tiden. (Troligtvis på grund av Costas oerhört fina form). Det kändes som att han ibland gjorde det lite svårt för sig, hade behövt spela lite rakare och enklare. Fick göra mål, vilket såklart var kul för både honom och för oss.



Inhoppare:



Ola Aina - 1

Kom in för att Cahill skulle få vila. Skulle försvarat bättre vid Peterboroughs mål.











2017-01-08 19:57:02

