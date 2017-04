Spelarbetyg: Chelsea - Southampton

Tre nya starka poäng plockades in på tisdagskvällen, och det var framförallt den offensiva duon Hazard och Costa som utmärkte sig. Costa fick äntligen bryta måltorkan och passade då på att göra två mål.

Betygsskala:

2 lejon - Godkänd

Inhoppare:

Väljer ofta att boxa istället för att plocka bollar ikväll, vilket ger intrycket utifrån att det inte är helt säkra ingripanden. Men det finns ingenting man egentligen kan klaga på när det kommer till vår gänglige belgare denna afton, som inte kan göra något på Southampton s mål.Står än en gång för en mycket stabil insats i försvaret. Azpilicueta har verkligen växt i sin roll i trebackslinjen, och även ikväll är han den som ser mest stabil ut i försvaret.Inleder matchen tryggt och säkert, men får dock tillsammans med Cahill och Alonso ta på sig Southamptons 1-1 mål, då man skapar lite av en hönsgård i det egna straffområdet efter en hörna. Känns långt ifrån hundraprocentig denna kväll, men står ändå för en överlag stabil insats.Känns tillsammans med Luiz osedvanligt osäker vid Southamptons hörnas, och känns ganska otajmad överlag annars också. Men trots slarvig placering i defensivt straffområde vid hörnor väger Kapten Cahill upp detta med att visa hur man tar plats i offensivt straffområde när han starkt stångar in 2-1 till Chelsea i den första halvlekens döende minuter.Moses har en relativt anonym tillställning under kvällens match. Har vissa problem med både Chelseas forne Champions League -vinnare Ryan Bertrand och inhoppande Redmond i Southampton, men gör överlag gör Moses en stabil insats.Efter Chelseas starka inledning börjar Southampton leta sig in i matchen, och det är då framförallt Kantes och Matic uppgift att ta tillbaka kontrollen. Detta har man ovanligt svårt med att göra under den första halvleken, men Kante väger dock upp detta med ett par fina offensiva räder istället.Likt Kante har Matic svårt att ta över mittfältet under stora delar av den första halvleken, och Southampton ser under långa perioder ut att vinna mittfältskampen. Under andra halvleken spelar Matic upp sig, och i och med att Chelsea kan göra sitt 3-1 mål blir spelet tryggare.Tillbaka efter sin skada, och spelar inledningsvis mycket fin fotboll både offensivt och defensivt. Dessvärre virrar han bort sig, tillsammans med Luiz och Cahill, under hörnan som leder till Southamptons 1-1 mål. Alonso återhämtar sig sedan fint, och visar att han verkligen har cementerat sin vänsterplats denna säsong.Står för en hel del fina passningar och bidrar till att öppna upp spelet med breddande passningar, men dessvärre har Fabregas även en tendens att försvinna ut ur matchbilden under långa delar. Står i vanlig ordning för en klantig tackling som renderar ett gult kort, vilket vi har blivit vana vid att se. Ger en annan dimension till spelet än Willian eller Pedro, på både gott och ont.Matchens Lejon!Efter att ha befunnit sig i en rejäl formdipp under en lång period är det skönt att se en Costa som ser riktigt spelsugen ut. Ikväll bidrar Costa med assist, bicicleta-försök, och framförallt får han avsluta måltorkan med inte bara ett, utan två mål. Först står Costa för ett starkt nickmål, och sedan avslutar han ett oerhört vackert anfall signerat Hazard-Pedro-Costa. Ser verkligen ut att trivas på planen ikväll.Inleder matchen i klassisk Hazardmanér, och placerar vackert in 1-0 efter bara 5 minuter. Är den Chelseaspelare som ständigt har viljan och kapaciteten att skapa någonting offensivt, och bidrar samtidigt med ett gediget defensivt arbete under första halvlek. Fortsätter i den andra halvleken med att vara Chelseas starkaste offensiva spelare, och visar än en gång en spelglädje som är vacker att beskåda.Gör ett mycket piggt inhopp där han bidrar med mycket mer fart än Fabregas. Hinner med att assistera fram Costa till 4-1 målet efter oerhört vackert one-touch-spel.Legenden får komma in med fem minuter kvar till stora applåder på Stamford Bridge, och det är vackert att kaptenen som lämnar klubben efter säsongen får några minuter på planen.spelade för kort tid för att betygsättas.