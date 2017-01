Spelarbetyg: Chelsea - Stoke

Året avslutades med ännu en seger för Chelsea, den trettonde i rad. Trots att Chelsea nu tangerat rekordet i raka segrar, leder tabellen och har skyttekungen i sitt lag så väljer Viazlat att gång på gång visa andra lags matcher på sina kanaler. Jag rekommenderar er alla att läsa och dela det brev som CSS skickat till Viazlat.



2 lejon - Godkänd

Inhoppare:

Betygsskala:0 lejon - Generalusel1 lejon - Dålig3 lejon - Bra4 lejon - Mycket bra5 lejon – MästerligGjorde en bra match men stod för ett tveksamt ingripande vid Crouchs mål. Har många välförtjänta nollor under den senaste tidens vinster men mot Stoke gick det inte lika bra.Läste spelet riktigt bra i första halvlek. Fungerar bra tillsammans med Cahill och Luiz i försvarsarbetet. Svår att komma förbi för motståndarna.Inledde Chelsea s målskytte med sin nick, borde skött sig bättre i försvaret och såg inte alls lika stabil ut som Luiz. Betygsätts ändå med en 3:a p.g.a sitt mål.Stabil och relativt säker i försvaret under större delen av matchen. Stressar inte med bollen och såg lugn och harmonisk ut.Mest anonym av lagets defensiva spelare. Jobbar hårt på sin kant men utmärker sig inte. Absolut inte dålig, men inte bra heller. Godkänd matchinsats.Fortsätter att leverera stabilitet och balans på Chelseas mittfält. Har som vanligt en starkt defensivt betonad roll i Contes Chelsea. Förstör spelet för motståndet när så krävs.Verkar ha hittat formen ordentligt, två assits och många strålande passningar. Absolut ingen snabb spelare, men väger upp detta genom sin spelförståelse och sina läckra passningar. Slog även rekord som med att stå för 100 assist på kortast tid i ligan.Arbetar oerhört hårt matchen igenom, har fortfarande mycket kvar att arbeta på i sina offensiva räder och levererar passningar och krossbollar av en oerhört varierad kvalité.Väldigt färglös och anonym insats av belgaren under matchen. Hans sämsta match för säsongen. Tack och lov fanns den andra i Chelsea som kunde föra laget framåt.En strålande match ifrån Willians sida, speciellt under andra halvlek. Noterades för två mål, men det kunde blivit fler. Hastigheten, tekniken, kombinationsspelet. Allt tycktes fungera för Willian under matchen.Fick sent i matchen göra ett snyggt mål. Hade en del problem mot Stokes försvar och kom aldrig helt till sin rätt. Nemanja Matic (in 73’), Branislav Ivanovic (in 82’) och Nathan Chalobah (84’) spelade alla för kort tid för att betygsättas.Bäst i Stoke: Charlie Adam