Tack och adjö!

Spelarbetyg: Chelsea - Sunderland

Chelsea krossar Sunderland i en avslutande uppvisning på Stamford Bridge.

Betygsskala:



0 lejon - Generalusel

1 lejon - Dålig

2 lejon - Godkänd

3 lejon - Bra

4 lejon - Mycket bra

5 lejon – Mästerlig



Thibaut Courtois – 3

Inte mycket att göra på målet. Har sedan en relativt lugn eftermiddag, Rodwells nick undantaget, och får fira slutsignalen med Premier Leagues guldhandske för mest hållna nollor.



Cesar Azpilicueta – 3

Sätter som vanligt inte en fot fel i defensiven. Omutlig.



David Luiz – 2

Fäller klantigt Januzaj vid frisparken som leder till Sunderlands mål. Sedan en stabil insats.



John Terry (ut 26’) – 2

Hinner inte göra alltför mycket under sina 26 minuter på planen, men får sedan en avtackning värd namnet. Tack för allt, kapten!



Victor Moses – 2

Kanske inte riktigt lika involverad från sin högerkant som vi blivit vana vid, men utmanar fortsatt när han får chansen även ifall den där sista passningen i många lägen hade kunnat vara något vassare.



N’Golo Kanté – 3

Dominerar mittfältet fullständigt tillsammans med Fabregas.



Cesc Fabregas – 3

Kontrollerar mittfältet bredvid Kanté, och bör kanske ha fått ytterligare någon assist med lite hetare lagkamrater.



Marcos Alonso – 3

Har en magisk frispark i ribbkrysset. Har fortsatt stor nytta av sitt fina tillslag, som alltid är ett vapen runt motståndarnas straffområde.



Willian – 4

Trycker påpassligt in kvitteringen. Toppat formen det senaste och fortsätter vara en behållning att titta på, med en elastico som matchens höjdpunkt.



Diego Costa (ut 62’) – 2

Stökar som vanligt på matchen igenom, men har tappat skärpan något på sistone och bör ha gjort åtminstone ett mål i den första halvleken.



Eden Hazard (ut 70’) – 4

Är på spelhumör matchen igenom och kronan på verket är det fina 2-1 målet.



Inhoppare:



Gary Cahill (in 26’) – 2

Kommer in och håller ställningarna efter kaptenens avsked.



Michy Batshuayi (in 62’) – 4 Matchens lejon!

Fortsätter göra mål trots begränsat med speltid. Bådar gott inför nästa säsong. Pedro Rodriguez (in 70’) – 3

Får ett mål till skänkes efter att Lescott och Pickford slarvat. Bäst i Sunderland: Javier Manquillo

2017-05-22 06:00:00

