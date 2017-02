Spelarbetyg: Chelsea - Swansea

En målmässigt ganska jämn match tills det började närma sig de sista 20 minuterna. Tack vare en målvaktstavla och Diego Costas slutgiltiga spik i kistan så gick Chelsea ut segrande 3-1 mot Swansea.



2 lejon - Godkänd

Betygsskala:0 lejon - Generalusel1 lejon - Dålig3 lejon - Bra4 lejon - Mycket bra5 lejon – MästerligKunde inte göra så mycket åt det insläppta målet. Såg emellanåt lite osäker ut men gjorde det som krävdes under matchen.Kunde nog gjort en bättre match, såg inte helt övertygande ut under första halvlek.Ojämn, hade dålig kontroll över försvaret och Llorente under den första halvleken. Blek.Stabil som vanligt, fick lite mer offensiva ytor att arbeta på under den andra halvleken. En bra dag på jobbet.Lite som förra matchen, får chansen att slå bra passningar men det blir oftast inget vettigt av det. Stabil i sitt försvarsarbete och visar ofta prov på fin bollkontroll.Måste börja leverera lite nu ute på sin kant om han ska få spela vidare på bekostnad av Willian. Bra i det defensiva arbetet, men det räcker inte riktigt.Livsviktig i den andra halvleken när Kanté förstörde mycket av det som Swansea försökte bygga upp. Dominant på mittfältet så som vi alla vant oss att se honom.Inledde målskyttet och var fortsatt bra genom större delen av matchen. Smart i sina löpningar och var väldigt nära att sätta ytterligare ett mål som tyvärr tog i ribban. Assisterade Pedro.Gör ett oerhört viktigt 2-1 mål även om skottet inte var det bästa. Arbetsvillig och synlig för medspelarna. Noterades även för en assist.Ofta motorn i Chelsea s anfallspel. Gjorde livet svårt för Swanseas försvarare. Snygg assist till 3-1 målet. Borde fått göra mål idag men tyvärr ville det sig inte hela vägen för Hazard.Hade det lite trångt i Swanseas straffområde, hårt bevakad och frustrerad under stora delar av matchen även om Costa ofta spelade bra. Stänger butiken när han sätter 3-1 efter ett vackert förarbete från Hazard.Bäst i Swansea: Fernando Llorente