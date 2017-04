Spelarbetyg: Chelsea - Tottenham

Chelsea tar sig till finalen i FA-cupen efter en mycket imponerande vinst mot ett formtoppat Spurs.

Betygsskala:



0 lejon - Generalusel

1 lejon - Dålig

2 lejon - Godkänd

3 lejon - Bra

4 lejon - Mycket bra

5 lejon – Mästerlig



Thibaut Courtois – 3

Inte mycket att göra på Kanes fina första mål. Trots Spurs spelövertag får Coutois sedan inte speciellt mycket att göra igenom matchen. Chanslös på Allis mål.



Cesar Azpilicueta – 4

Lagkapten dagen till ära, och firar det med en lika stabil insats som vi är vana vid. Omutlig.



David Luiz – 3

Hänger inte med Alli på Spurs andra mål. I övrigt en mycket bra insats i mitten, där han tillsammans med kollegor har bra koll på det mesta Tottenham skapar.



Nathan Aké – 3

Svårt att kliva in och ersätta Gary Cahill rakt av, med Aké gör det med en äran och är stabil matchen igenom. Det han inte har i huvud- och positionsspel kompenserar han med snabbhet och iver.



Victor Moses – 4

Har ett övertag på Son redan från början, och vinner till slut även straffen som Chelsea återigen kan ledningen på. Utmanar ständigt Tottenham genom högerkanten, och transporterar boll över stora ytor.



N’Golo Kanté – 3

Har det återigen tufft mot Dembelé och Wanyama på mitten, även ifall han tillsammans med Matic alltid står upp bra. Kanske inte lika framträdande i bollerövrandet som vi blivit vana vid.



Nemanja Matic – 3

Se Kanté. Borde pressa Eriksen mer vid det andra målet. Kompenserar genom att trycka in ett av säsongens vackraste mål. Vilken träff!



Marcos Alonso – 3

Borde kanske gjort det bättre mot Eriksen vid första målet, men dansken gör det väldigt bra. Har annars en tuff kamp mot Trippier, där de sett över matchen har koll på varandra.



Pedro Rodriguez (ut 74’) – 2

Farlig i kontringarna, bland annat när han vinner frisparken som leder till ledningsmålet. I det övriga spelet ganska anonym.



Michy Batshuayi (ut 61’) – 2

Ser något matchovan ut längst fram, där touchen inte alltid känns helt med spelaren. Får samtidigt inte speciellt mycket att jobba med, då han ofta ställs själv mot Alderweireld och Verthongen.



Wilian (ut 61’) – 4 Matchens lejon!

Inleder semifinalen med en fantastisk frispark! Axlar i övrigt Hazards roll och är helt klart den som är inblandad i mest framåt. Säker straff sedan. Kliver fram när det behövs. Förståeligt missnöjd när han blir utbytt.



Inhoppare:



Eden Hazard (in 61’) – 4

Blir inbytt, och ger en knapp kvart senare Chelsea ledningen. Slår sedan passningen som Matic utbyttjar på bästa sätt. Så inflytelserik trots att han bara är på plan i en dryg halvtimme.



Diego Costa (in 61’) – 2

Får samma problem som Batshuayi när han kommer in, då mycket av Chelseas spel koncentreras till kanterna. Stökar på.



Cesc Fabregas (in 74’) – 3

Slår omedelbart hörnan som Hazard kan ge Chelsea ledningen på. Även inblandad i förspelet till Matic mål. Mycket bra inhopp.

Bäst i Tottenham: Moussa Dembélé