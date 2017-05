Spelarbetyg: Chelsea - Watford

Mästarna hade råd att lufta akademi- och bänkspelare, vilket ledde till en svängig men underhållande måndagskväll på Stamford Bridge. 4-3 skrevs resultatet till sist, och tre nya poäng tog trots att ligan redan är avgjord.

Betygsskala:

2 lejon - Godkänd

Inhoppare:

0 lejon - Generalusel1 lejon - Dålig3 lejon - Bra4 lejon - Mycket bra5 lejon – MästerligDet är svårt att lasta Begovic för något av de tre insläppta målen denna kväll egentligen, men man märker samtidigt av den stora skillnaden av att ha en världsmålvakt i Courtois eller en ganska solid målvakt i Begovic på planen. Det finns helt enkelt i samma trygghet och pondus utan den gänglige belgaren på plan.Det märks fortfarande att Zouma inte har är helt tillbaka i storform efter den långa skadefrånvaron. Glimrar stundvis till, men unge Kurt skulle nog må bra av en utlåning till ett lag där han är ordinarie för att ta sig tillbaka till nivån han höll innan den otäcka skadan.Det var mycket vackert att få se kapten John Terry spela 90 minuter denna kväll, och dessutom få toffla in ett av Chelsea s mål något turligt. Tårarna i hans ögon när han springer mot klacken är både bland det vackraste och sorgligaste en Chelseasupporter troligen kommer få se på ett mycket långt tag. Spelmässigt märks det att åldern har hunnit ikapp Terry, men att han lämnar Chelsea ger ändå stor sorg.Överlag var unge Ake faktiskt oerhört duktig denna kväll, framförallt i den offensiva speluppbyggnaden. Dessvärre behövs defensiven finputsas, och Ake bör delvis belastas för ett av baklängesmålen. Den defensiva oskärpan nog dock till viss del bero på att Ake spelat ytterst få minuter för Chelsea denna säsong, och med fler minuter i benen kan nog den unge holländaren växa ut till något riktigt intressant. Serverar osjälviskt fram ett öppet mål till Batshuayi.Matchens Lejon!Får spela på mittfältet denna kväll (wingback) och tackar direkt för det förtroendet med att trycka in ett mål för Chelsea, och kysser dessutom klubbmärket under firandet. Azpilicueta har verkligen blommat ut till en världsback under säsongen, men denna kväll visar han också att wingbackpositionen är något han skulle kunna göra helt till sin egen också. Deltar mycket i offensiven, och sköter samtidigt defensiven på ett fint sätt.I en match där Chelsea ändå släpper in 3 mål är det kanske märkligt att Kante får en 4:a i betyg, men fransmannen var verkligen strålande. Visar varför han vunnit priset som årets spelare i Premier League med att bjuda på oerhört många brytningar, och ser samtidigt ut att försöka lära upp Chalobah under matchens gång.Man märker snabbt att det finns mycket potential i unge Chalobah, och man förstår att Conte har valt att ha med honom i A-lagstruppen hela säsongen. Det defensiva positionsspelet lämnar dock mycket att önska, men hos denna unge grabb finns det gott om utvecklingspotential. Sköter sig ganska bra bredvid Kante på mittfältet, men utan att på något sätt vara dominant.Unge Kenedy har inte en av sina bästa kvällar i karriären mot Watford , och är den unge spelare vars prestation lämnar allra mest att önska. Har vissa moment där det ser ut som att han är påväg att prestera på en fin nivå, men allt som ofta snubblas bollen bort på det ena eller andra sättet. Har svårt att ta plats i det offensiva spelet, och ser inte helt stabil ut i det defensiva.Ser stundvis ut att ha total lekstuga med Watfordspelarna som verkligen inte kan ta bollen av Willian denna kväll. Dessvärre slutar dribblingsräderna eller djupledslöpningarna sällan i något produktivt, och Willian får, trots fint spel, ingen större utdelning denna kväll.Likt Willian bjuder Hazard stundvis på bländade spel, men även för Hazards del så leder det fina spelet sällan fram till något riktigt farligt läge. Istället kommer Chelseas mål främst efter fasta situationer denna kväll, och då är det andra spelare än Hazard som kliver fram.Höga kullar och djupa dalar under en och samma match. Visar passion och spelglädje på planen och rullar dessutom in sitt andra mål på lika många matcher, men man kan samtidigt se varför belgaren sällan har fått chansen under säsongens gång. Jämfört med Costa har Batshuayi fortfarande en bra bit på vägen mot toppen kvar, men potentialen finns där.ochspelar alla för kort tid för att betygsättas, men det ska nämnas att det blir stor skillnad på spelet med Fabregas och Pedro på planen istället för Chalobah och Batshuayi, vilket även är det som leder fram till det slutgiltiga segermålet.