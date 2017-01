Oväntad matchhjälte.

Spelarbetyg: Leicester - Chelsea

Chelsea hittar tillbaka till det vinnande spåret genom en övertygande seger på King Power Stadium.

Betygsskala:



0 lejon - Generalusel

1 lejon - Dålig

2 lejon - Godkänd

3 lejon - Bra

4 lejon - Mycket bra

5 lejon – Mästerlig



Thibaut Courtois – 3

Visar upp fina reflexer när kommunikationen med backlinjen inte alltid är felfri. Har annars en relativt lugn eftermiddag, och nollan är egentligen aldrig hotad.



Cesar Azpilicueta – 4

Patenterad insats. Inga misstag, inga anmärkningar. Felfri.



David Luiz – 3

Slänger ut kroppsdelar väl chansartat i vissa inläggssituationer, som leder till förvirring hos kollegorna. Får inte samma utrymme att styra spelet bakifrån med löpstarka Musa och Vardy pressandes. Annars bra.



Gary Cahill – 3

Om Luiz är lite kladdig med bollen är Cahill motsatsen, där den antingen ska bort eller vidare. Tar inga fångar, och agerar som den kapten han numera är.



Victor Moses – 3

Löper som vanligt otroliga mängder, och får i den här matchen framförallt fokusera på sina rent taktiska uppgifter. Inte mycket offensiv innovation, med andra ord.



N’Golo Kanté – 3

Tillbaka i fint slag hos sina gamla lagkamrater. Vinner mittfältsstriden mot både sina tilltänkte ersättare.



Nemanja Matic – 3

Någon idiotpassning på egen planhalva, men fortsätter annars kännas lugn och trygg i mitten.



Marcos Alonso – 4 Matchens lejon!

Påpassligt avslut på första målet. Vågar utmana mer än tidigare, och känns mycket trygg med bollen. Lite mer tur på andra. Lyser av självförtroende.



Willian (ut 84') – 2

Något mer anonym än kollegorna i den offensiva trion. Tappat frisparkarna helt, även ifall det leder till Alonsos andra mål.



Eden Hazard (ut 79') – 2

Lyckas inte väva ihop anfallen lika smidigt som senast han testades centralt. Känns inte riktigt som han kommer in i matchen.



Pedro Rodriguez (ut 84') – 4

Mycket pigg, där han ständigt utmanar och hamnar rättvänd centralt i banan. Är den klart formstarkaste spelare i dagens



Inhoppare:



Cesc Fabregas (in 79’), Michy Batshuayi (in 84’) och Ruben Loftus-Cheek (in 84’) spelade för kort tid för att betygsättas.



Bäst i Ben Chilwell





2017-01-15 14:00:00

