Spelarbetyg: Liverpool - Chelsea

En match som Chelsea borde vunnit med tanke på den sena straffen, men ett kryss borta på Anfield får ses som ett gott resultat med tanke på ligaplaceringen och matchbilden.



2 lejon - Godkänd

Betygsskala:0 lejon - Generalusel1 lejon - Dålig3 lejon - Bra4 lejon - Mycket bra5 lejon – MästerligGjorde ett par bra och viktiga räddningar, men inget som var direkt matchavgörande. Bra matchinsats.Får ta på sig en del av ansvaret när Liverpool lyckades kvittera. Hade mycket att göra under matchen och löste det oftast väl.Riktigt bra frispark som gav Chelsea ledningen. Hade likt Cahill mycket att stå i under matchen.En av de bättre defensiva insatserna i Chelsea. Arbetsvillig och följsam.Hade det ofta svårt, kunde inte riktigt följa spelare som Clyne och hade en tuff match.Gör ingen strålande match men inte heller en dålig. Såg emellanåt bra ut i sitt offensiva spel men det defensiva spelet svajade.Dagens Lejon!Stabil och säker på mittfältet. Gav Chelsea en trygghet som behövdes när Liverpool anföll.Var inte helt säker med bollen och spelade inte övertygande. Såg trött och darrig ut under stora delar av matchen även om han gjorde en del viktiga brytningar.Inte alls en match för Willian, hade problem att bli tongivande under Liverpools dominans.Farlig i sitt kontringsspel men hade det tufft i andra halvlek. Likt övriga Chelsea stod Eden Hazard för en ganska blek och trubbig insats.Borde satt straffen och hade kunnat ge Chelsea segern. En besvikelse.Cecs Fabregas (in 83’), Pedro (in 72’) och Michy Batshuayi (in 90’) spelade alla för kort tid för att betygsättas.Bäst i Liverpool: Adam Lallana