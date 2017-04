Tung dag på jobbet för Cahill och truppen.

Spelarbetyg: Manchester United - Chelsea

Manchester United sätter liv i ligan efter att Mourinho lyckats utmanövrera sina gamla klubb. En skada på Marcos Alonso under uppvärmningen och en skuggmarkering på Hazard gjorde att laget från London aldrig lyckades ta sig in i matchen.

Betygsskala:

0 lejon - Generalusel

1 lejon - Dålig

2 lejon - Godkänd

3 lejon - Bra

4 lejon - Mycket bra

5 lejon – Mästerlig



Asmir Begovic - 2

Man kan inte belasta Begovic för något av Uniteds två mål, men förutom dessa avslut har Begovic inte speciellt mycket att göra i målet. Får stå för en fin räddning på ett avslut från Rashford.



Kurt Zouma - 2

Ser fortfarande kanske ovan ut ute på fotbollsplanen, vilket ändå är fullt förståeligt med tanke på hans långa frånvaro från fotbollen. Står för en hyfsat stabil insats ikväll, men kan inte omvandla detta till någonting positivt för



David Luiz - 2

Är inte riktigt vaken vid Uniteds 1-0 mål, där han möjligen borde ha kunnat bryta bollen innan den nådde fram till Rashford. Förutom det är Luiz den som känns säkrast i backlinjen, men utan att glänsa.



Gary Cahill - 1

Cahill ser mycket irriterad ut under första halvleken, men han ser inte ut att kunna omvandla detta till kämparglöd vare för sig själv eller sina lagkamrater. Det är i sådana situationer man kanske saknar Terry med kaptensbindeln allra mest, då Cahill inte kan fylla legendens skor.



Victor Moses - 1

Inleder matchen på högerkanten, men får ganska snart kliva över på vänstersidan. Detta är troligen pga. att Hazard blir punktmarkerad, och Moses ska därmed vara den som följer med offensivt på kanten för att skapa lite farligheter. Detta lyckas tyvärr inte Moses med överhuvudtaget, och blir därmed korrekt utbytt kort in i den andra halvleken.



N’Golo Kante - 3 (Matchens lejon!)

Står i vanlig ordning för många högkvalitativa brytningar och stundvis fantastiskt defensivt arbete, men idag klarar Kante inte att omvandla detta till någonting offensivt. Tabbar sig dessutom något vid 2-0 målet, men är ändå Chelseas bästa spelare denna match för sitt defensiva arbete, men det spelar ingen större roll när laget inte kan skapa någonting offensivt.



Nemanja Matic - 1

Ska vara den som fyller upp bakom Kante när fransosen stöter och jagar, men idag kommer inte Matic alls rätt i sin roll, utan ser under sin tid på planen mest vilsen och förvirrad ut. När han väl får bollen klarar han inte heller av att skapa någonting vettigt med den, utan det är sidorull eller bortspelningar. Borde nog ha blivit utbytt tidigare.



Cesar Azpilicueta - 2

Borde kunna vara mer delaktig i spelet under andra halvleken när United backar hem, men lyckas inte ta sig till några farliga ytor på kanterna. Lider mycket av att den offensiva trion är totalt under isen denna kväll.



Pedro - 1

Är nästintill totalt osynlig under den första halvleken, och får väldigt lite uträttat även under den andra. Spelar dock upp sig under sista 25 minuterna, men förutom ett par halvfarliga inspel har den snabbe spanjoren inget att ta med sig från denna match.



Diego Costa - 1

Kämpar, sliter, spelar småfult, irriterar motståndarna. När dessa saker stämmer brukar det tyda på att Costa har en bra dag på jobbet, men skärpan när det kommer till offensiva lägen är totalt bortblåst för Diego, och det blir många bolltapp i situationer där han för bara 6 månader sen hade skapat ett friläge för sig själv eller en medspelare.



Eden Hazard - 2

Är konstant skuggmarkerad av Herrera sedan minut ett, och har därmed stora problem med att involvera sig själv i spelet under stora delar av matchen. Är trots det Chelseas bästa spelare offensivt, men tyvärr klarar inte ens den lilla belgiske magikern att uträtta något väsentligt för Chelsea denna kväll.



Inhoppare:



Cesc Fabregas - 2

Kommer in för att lirka upp



Willian - 1

Inleder sitt inhopp med att spela bort bollen till United, vilket nästa leder till att de kan kontra in 3-0. Tiden på planen efter det blir inte någon minnesvärd tillställning för Willian, som aldrig lyckas ta sig in i matchen.



2017-04-16 18:56:44

