Cahill med ett nytt mål på hörna.

Spelarbetyg: Stoke - Chelsea

En av säsongens tuffaste matcher slutar tillslut med en Chelseaseger, men det satt långt inne och var inte en helt övertygande seger.

Betygsskala:



0 lejon - Generalusel

1 lejon - Dålig

2 lejon - Godkänd

3 lejon - Bra

4 lejon - Mycket bra

5 lejon – Mästerlig

Thibaut Courtois – 2

Inte mycket att göra på straffen, som är bra slagen. Har det annars lugnt under stora delar av matchen och behöver i slutändan inte göra egentligen enda kvalificerad räddning.



Cesar Azpilicueta – 3

Som alltid säker ute till höger, även ifall Sobhi under perioder får lite mycket yta att jobba med.



David Luiz – 3

Tuff i mitten, där han har flera dueller med med framförallt hårde Walters. Har en oväntad frispark som Grant håller på att sjabbla in.



Gary Cahill – 3 Matchens lejon!

Syndare när Stoke får en väldigt billig straff. Gör det annars bra med övriga backlinjen, framförallt i luftrummet på fasta situationer. Till slut målskytt också.



Victor Moses (ut 70’) – 3

Nära att göra en mycket vacker assist till Alonso. I övrigt bra, även ifall det märks att Stoke scoutat fram ytan mellan honom och Azpilicueta dör Sobhi huserar fritt under perioder.



N’Golo Kanté – 3

Oerhört rörlig, både med och utan boll. Ger alltid sina lagkamrater ett alternativ i offensiven, och ligger ständigt rätt i defensiven.



Nemanja Matic (ut 82’) – 3

Har ett bra grepp om mittfältet tillsammans med Kanté, där till exempel Allen knappt. Får även använda sin allt bättre passningsfot en del.



Marcos Alonso – 3

Ordnar frisparken Willian utnyttjar, och är nära ett dubbla ledningen efter ett vackert framspel av Moses. Väl långsam i vissa situationer. Superfrispark i ribban.



Willian (ut 88’) – 3

Mycket finurlig frispark. Har det annars lite svårt att bli riktigt involverad i spelet, och det känns som att Stokeförsvaret har koll på honom.



Diego Costa – 2

Väldigt irriterad inledningsvis, och känns inte som han har fokus på matchen alls. Har några bra aktioner till slut. Blir ärligt talat inte mycket bättre i andra, även ifall han har en boll i stolpen strax efter målet.



Pedro Rodriguez – 2

Som vanligt mycket användbar i kontringsspelet. Har flera bra chanser. Droppar ner långt i spelet och försöker styra, men ger tyvärr inte särskilt mycket.



Inhoppare:



Cesc Fabregas (in 70’) – 3

Kommer in när Conte går över på en fyrbackslinje för att hitta ett mål. Efter en hel match med underliga hörnor slår spanjoren till slut en ordentlig som leder till segermålet.



Ruben Loftus-Cheek (in 82’) och Kurt Zouma (in 88’) spelade för kort tid för att betygsättas.



Bäst i Stoke: Ryan Shawcross

AXEL WENDT

2017-03-19 13:00:00

