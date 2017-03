Spelarbetyg: West Ham - Chelsea

Chelsea tar en komfortabel seger borta mot West Ham, i en match Chelsea mer eller mindre kontrollerar från början till slut.

Betygsskala:



0 lejon - Generalusel

1 lejon - Dålig

2 lejon - Godkänd

3 lejon - Bra

4 lejon - Mycket bra

5 lejon – Mästerlig

Thibaut Courtois – 2

Behöver egentligen inte göra ett enda kvalificerat ingripande. Väldigt lugn kväll, fram tills sista minuter då nollan spräcks.