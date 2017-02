Spelarbetyg: Wolverhampton - Chelsea

Chelsea lyckas efter en tuff match på Molineux tillslut fixa avancemanget i FA-cupen.

Betygsskala:



0 lejon - Generalusel

1 lejon - Dålig

2 lejon - Godkänd

3 lejon - Bra

4 lejon - Mycket bra

5 lejon – Mästerlig



Asmir Begovic – 3

Har en del att göra genom hela matchen, men agerar hela tiden lugnt och stabilt. Myckte bra i luftrummet på fasta.