Stark insats gav tre poäng

Efter en finfin match som bjöd på hela sex mål leder Chelsea nu ligan med sju poäng. Vackra mål och underhållande spel fick publiken på Stamford Bridge se längs vägen.

Fyra mål gjorda och en formidabel insats längs hela banan. Två mål bakåt oroar en aning, men i det stora hela imponerade Chelsea mot Southampton . Sjupoängsledningen står sig åtminstone till i morgon kväll, då Tottenham reser till Selhurst Park för möte med Crystal Palace Redan i den tredje minuten kom matchens första chans och det var bortalaget Southampton som fick den. I en tilltrasslad situation studsade bollen på César Azpilicueta, något som sånär höll på att ställa till det. Strax därefter uppstod en ny chans för de rödvita. En frispark lyftes in bakom backlinjen och nådde Jack Stephens. Stephens lyckades dock inte få kontroll på bollen, trots ett fritt läge.Chelseas första heta chans kom i den femte minuten. En chans som dessutom resulterade i ett 1-0-mål. David Luiz lade fram bollen till Diego Costa i dljupled. Costa tog emot och väntade in Eden Hazard . Trots att de båda Chelsea-spelarna var omringade av motståndare lyckades Costa hitta Hazard. Hazard å sin sida lyckades hitta målet med ett kliniskt avslut nere till vänster.Målet följdes av en jämn och underhållande fas av matchen. De jätteheta målchanserna lyste dock med sin frånvaro.I den 24:e minuten fick bortasupportarna jubla. En lång hörna hittade Manolo Gabbiadini. Italienaren hittade i sin tur in till den förre Chelsea-spelaren Oriel Romeu, som enkelt kunde styra in 1-1. Målet var Romeus första för säsongen. Det innebar också att Chelsea nu har släppt in mål i elva raka matcher. Senast man släppte in mål i så många matcher i rad var 1996. Då släppte man in mål i 13 raka matcher.Målet födde en period med bra spel från Southampton. Sydkustlaget tog hand om bollinnehavet, men kom inte närmare än en James Ward Prowse -frispark ur dålig vinkel som styrdes bort av Thibaut Courtois Ward Prowse frispark slogs i den 33:e minuten. Även de två efterföljande minuterna bjöd på stor dramatik. I den 34:e vann N'Golo Kanté boll på Kanté-maner och höll sedan på att dribbla sig hela vägen fram till mål från mittlinjen. Fransmannen stoppades dock i sista stund. Strax därefter kom nästa intressanta sekvens. Diego Costa föll i straffområdet, men domaren bedömde att anfallaren föll för lätt och spelet gick vidare. Reprisen gav nog domaren rätt.När lagen och publiken väntade in halvtidsvilan ville Gary Cahill annorlunda. Den comebackande mittbacken satte stensäkert 2-1 på nick under halvlekens enda tilläggsminut. N'Golo Kanté fick bollen i en andrasituation efter en hörna och lade in ett inlägg mot Marcos Alonso . Spanjoren nickskarvade bollen vidare till Cahill, som alltså till slut satte bollen i nät. '54:e minuten. En kort hörna från Cesc Fàbregas till Eden Hazard, tillbaka till Fábregas och inlägg. Ett inlägg som Diego Costa smet före Ryan Bertrand på och nickade in 3-1. En sex matchers lång måltorka var därmed bruten.Tre minuter senare lossade Dušan Tadic ett skott från utanför straffområdet. Courtois var snabbt nere och räddade det farliga skottet som kom längs marken. Southampton försökte under hela halvleken att skapa ett tryck mot Chelseas mål, men det blå försvaret var stabilt. De farligaste lägena kom efter hörnor. Southampton använde genomgående en hörnmetod där alla spelare ställde sig i en klump, något som orsakade huvudbry för Chelseaförsvaret. Trots några tilltrasslade situationer lyckades emellertid inte Southampton peta in någon boll.De farligaste chanserna skapade istället Chelsea genom kontringar. I den 81:a minuten drev Eden Hazard upp bollen och serverade den ut till höger till N'Golo Kanté. Ett samarbete mellan ligans två bästa spelare, som slutade med att Frasier Forster stod upp och räddade ett chipförsök från Kanté.I den 86:e minuten fick ett överlag högljutt Stamford Bridge jubla extra när legendaren John Terry byttes in. Terry fick efter blott tre minuter på planen uppleva ett mål för sitt Chelsea. Och vilket mål sen! Diego Costa, Eden Hazard och Pedro klapp-klapp-spelade emellan sig, innan Costa till sist satte bollen i nät. Hans andra för dagen och det nittonde totalt i ligan.Southampton fick ett tröstmål på tilläggstid. Återigen var det en före detta Chelseaspelare som gjorde målet. Ryan Bertrand, som startade Champions League -finalen 2012 vann en nickduell mot hans dåvarande lagkamrat Gary Cahill. Nicken seglade in i mål bakom en chanslös Courtois.En strålande insats. Så kan tisdagens match snabbt sammanfattas. Det offensiva kombinationsspelet satt på ett sätt som det inte gjort på ett tag. Defensivt såg det mycket stabilt ut, bortsett från under några hörnor och vid 4-2-målet. I det sistnämnda fallet kan det ha berott på dålig koncentration.Det tycktes som att segern mot Tottenham gav laget en rejäl självförtroendeboost, för spelet i dag var det bästa som har producerats på länge. Extra kul att Diego Costa fick bryta sin måltorka och att Chelsea gjorde två av målen på nick, något som inte hör till vanligheterna. Att få se John Terry hoppa in var också en njutning.Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill (c); Moses (Terry 86), Kante, Matic, Alonso; Fabregas (Pedro 76) Diego Costa, Hazard (Willian 89)Unused subs Begovic, Ake, Chalobah, Batshuayi.Scorers Hazard 5, Cahill 45+1, Diego Costa 53, 89.Booked Kante 40, Fabregas 49Southampton (4-2-3-1): Forster; Soares, Stephens, Yoshida, Bertrand; Romeu, Davis (c); Ward-Prowse (Long 82), Tadic, Boufal (Redmond 68), Gabbiadini (Rodriguez 86).Unused subs Hassan, Caceres, Hojbjerg, Clasie,Scorers Romeu 24, Bertrand 90+4Booked Romeu 60, Tadic 73.Referee Lee MasonCrowd 41,618Nästa match: Everton borta på söndag.