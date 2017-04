Har vi en repris att vänta i maj?

Statistik – så slutar Premier League

Nja, vore det så enkelt att med hjälp av lite statistik tala om hur Premier League skulle sluta så vore det ju faktiskt inte Premier League.





Sex lag är inblandade i kampen om



TABELLEN JUST NU

Matcher Målskillnad Poäng 1 Chelsea 31 +40 75 2 Tottenham 31 +42 68 3 Liverpool 32 +28 63 4 Manchester C 31 +25 61 5 Manchester U 30 +22 57 6 Arsenal 30 +22 54 7 Everton 32 +21 54

Everton smyger med på en sjunde plats, men med endast sex matcher kvar ser det tufft ut att kunna hämta in tre av lagen ovan som både har fler matcher kvar att spela och ett bättre utgångsläge, och därför lämnas de blåklädda Liverpool-laget utanför denna genomgång.



För att Chelsea garanterat ska hålla undan för Tottenham krävs femton poäng på de sju avslutande matcherna. Det är fakta. Tottenham skulle då som närmast kunna sluta en poäng bakom Chelsea. En titt på de avslutande omgångarna och de senaste sex årens ligaresultat i just dessa möten kan ge en liten hint och även en koll på hur topplagens säsongsavslutningar sett ut. Finns det något som egentligen säger att detta kommer säga något? Nä! Kan dock vara intressant ändå...





CHELSEA

Chelsea har sju matcher kvar att spela där de båda bortamatcherna mot Manchester United och Everton på förhand känns svårast. Avslutningen bjuder på två raka hemmamatcher där Stamford Bridge förhoppningsvis kommer kunna fira ligatiteln.



10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17? Manchester U A 1-2 1-3 1-0 0-0 1-1 0-0 1 p Southampton H 2-2 3-1 1-1 1-3 1 p Everton A 0-1 2-1 2-1 0-1 6-3 1-3 1 p Middlesbrough H 3 p West Brom A 3-1 0-1 1-2 1-1 0-3 3-2 0 p Watford H 2-2 1 p Sunderland H 0-3 1-0 2-1 1-2 3-1 3-1 3 p 10 p

Resultaten ovan skulle få Chelsea-supportrar vara nöjd med, men de senaste tre ligamatcherna på Old Trafford har slutat oavgjorda, av de fyra senaste hemmamatcherna mot Southampton har två slutat oavgjort, Everton borta har bjudit på tre segrar och tre förluster i de senaste sex mötena och West Brom borta har inte heller varit någon favoritmatch för Chelsea med tre förluster på de sex senaste matcherna. Inte så enkelt spelschema som det kanske ser ut som vid en första anblick, men inte ska det vara så svårt att det bara genererar tio poäng heller? Nåväl, tio poäng säger denna statistikgenomgång och för att se vad det räcker till kollar vi vidare på Tottenham och lagen bakom topplagen.





TOTTENHAM

Tottenham har gått som tåget sedan förlusten mot Liverpool i februari och har nu sex raka segrar. Många röster har hörts om att Tottenham kommer gå fullt och att Chelsea därmed behöver femton poäng för att hålla undan. Håller statistiken från de senaste åren med om det?



10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17? Bournemouth H 3-0 3 p Crystal Palace A 1-0 1-2 3-1 3 p Arsenal H 3-3 2-1 2-1 0-1 2-1 2-2 3 p West Ham A 0-1 3-2 0-2 1-0 0-1 0 p Manchester U H 0-0 1-3 1-1 2-2 0-0 3-0 1 p Leicester A 2-1 1-1 3 p Hull A 1-1 2-1 3 p 16 p

Två matcher hindrar Tottenham från full poäng i avslutningen, West Ham borta och Manchester United hemma. London-derbyt mot West Ham på bortaplan har de senaste åren bjudit på tre förluster och mot United har fyra av de sex senaste hemmamatcherna slutat lika.



Skulle Tottenham avsluta med 16 poäng på de avslutande sju matcherna skulle nog få vara överraskade. Fyra av matcherna ska spelas borta, två av dem mot London-lag och matcher mot lag som slåss om en plats i nästa års Champions League såväl som lag som slåss om en plats i nästa års Premier League.



Nu lämnar vi kampen om titeln och kollar på kampen om Champions League istället där fyra lag gör upp om två platser.





LIVERPOOL

Liverpool är inne i en bra resultattrend med sex raka utan förlust och är egentligen inte långt ifrån andraplatsen, även om det känns som att Tottenham garanterat kommer sluta före Liverpool i tabellen.



10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17? West Brom A 1-2 2-0 0-3 1-1 0-0 1-1 1 p Crystal Palace H 3-1 1-3 1-2 0 p Watford A 0-3 0 p Southampton H 1-0 0-1 2-1 1-1 3 p West Ham A 1-3 3-2 2-1 1-3 0-2 0 p Middlesbrough H 3 p 7 p

Ingen vidare rolig läsning för Liverpool-supportrar, men det som är glädjande för dem är att det inte behöver sluta så illa. Med en eller två matcher mer spelade än de jagande lagen får det nog inte sluta med enbart sju poäng heller om Liverpool ska finnas med i nästa säsongs Champions League.





MANCHESTER CITY

Pep Guardiola har inte riktigt lyckats så som City tänkt. En seger på de fem senaste när ligan går in i slutskedet motsvarar inte heller de högt ställda förväntningarna på City. En bra avslutning på säsongen kan åtminstone ge en direktplats till gruppspelet av Champions League i höst. Alltid något.



10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17? Southampton A 1-3 1-1 3-0 2-4 0 p Manchester U H 0-0 1-0 2-3 4-1 1-0 0-1 3 p Middlesbrough A 3 p Crystal Palace H 1-0 3-0 4-0 3 p Leicester H 2-0 1-3 1 p West Brom H 3-0 4-0 1-0 3-1 3-0 2-1 3 p Watford A 2-1 3 p 16 p

City har haft vissa svårigheter borta mot Southampton, men i övrigt ser det bra ut för City som liksom Tottenham skulle kunna avsluta med 16 poäng. En poängskörd som borde innebära en säker topp 3-plats.





MANCHESTER UNITED

Med stora nyförvärv i Paul Pogba och Zlatan Ibrahinovic, och José Mourinho vid rodret var förväntningarna större än en femte plats. Ligacuptiteln räcker inte, men en



10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17? Chelsea H 2-1 3-1 0-1 0-0 1-1 0-0 1 p Burnley A 0-0 1 p Manchester C A 0-0 0-1 3-2 1-4 0-1 1-0 0 p Swansea H 2-0 2-1 2-0 1-2 2-1 3 p Arsenal A 0-1 2-1 1-1 0-0 2-1 0-3 1 p Tottenham A 0-0 3-1 1-1 2-2 0-0 0-3 1 p Southampton A 3-2 1-1 2-1 3-2 3 p Crystal Palace H 2-0 1-0 2-0 3 p 13 p

United har inte det lättaste spelschemat kvar med matcher mot fyra av de fem övriga topplagen. Detta har de senaste åren varit tuffa matcher för United och om denna granskning visar sig vara facit så blir det en tuff avslutning med inte fullt så många poäng som United-fansen önskar.





ARSENAL

Arsene Wenger och Arsenal har det tungt och röster hörs nu till och med från andra sidan jorden om #wengerout. En vinst på de fem senaste matcherna och oroligheter inom truppen där framförallt Alexis Sanchez är en ryktenas man inför sommarens transferfönster. Kan man resa sig eller kommer den dystra sviten att fortsätta?



10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17? Middlesbrough A 1 p Leicester H 2-1 2-1 3 p Tottenham A 3-3 1-2 1-2 1-0 1-2 2-2 0 p Manchester U H 1-0 1-2 1-1 0-0 1-2 3-0 1 p Southampton A 1-1 2-2 0-2 0-4 1 p Stoke A 1-3 1-1 0-0 0-1 2-3 0-0 1 p Sunderland H 0-0 2-1 0-0 4-1 0-0 3-1 3 p Everton H 2-1 1-0 0-0 1-1 2-0 2-1 3 p 13 p

Arsenal har haft det svårt mot Tottenham, United, Southampton och Stoke. Går det som ovan kan kanske den avslutande matchen mot Everton vara en match om vilket lag som tar sjätte platsen...





MÖJLIG SLUTTABELL

Skulle resultaten bli enligt ovan skulle vi ha en sluttabell som ser ut som följer:



Matcher Poäng 1 Chelsea 38 85 2 Tottenham 38 84 3 Manchester C 38 77 4 Liverpool 38 70 5 Manchester U 38 70 6 Arsenal 38 67

Chelsea håller alltså undan, men det krävs en seger i den avslutande matchen mot Sunderland på Stamford Bridge. Onödigt spännande skulle det kännas, helt klart. Kampen om fjärdeplatsen skulle i detta scenario få avgöras på målskillnad mellan Liverpool och Manchester United. Liverpool har nu sex måls försprång, men ska lagen sluta på samma poäng så ska United plocka in en del poäng och då kommer skillnaden i målskillnad minska.



Men. Det finns väl ingen som tror att resultaten som denna genomgång ger kommer bli de resultat som faktiskt blir de verkliga resultaten...



Om vi istället snabbt bara tittar på hur topplagen presterade i de avslutande matcherna förra säsongen, oavsett motstånd. Då skulle sluttabellen se ut så här:



Matcher Poäng 1 Chelsea 38 81 2 Tottenham 38 77 3 Manchester C 38 73 4 Manchester U 38 73 5 Liverpool 38 72 6 Arsenal 38 70

Sämre poängskörd för de tre lagen högst upp, men fler för United, Liverpool och Arsenal innebär att kampen bakom Chelsea och Tottenham blir ännu tätare. Någon som tror på denna sluttabell då? Troligtvis inte.



Om vi istället tittar på säsongsavslutningen från 2015 så får vi följande:



Matcher Poäng 1 Chelsea 38 89 2 Manchester C 38 79 3 Tottenham 38 78 4 Arsenal 38 69 5 Manchester U 38 68 6 Liverpool 38 68

Roligare för Arsenal som får sin ”titel”, men faktum är att vi kan vända och vrida på historiska siffror och resultat och vi lär ändå inte förutse hur det faktiskt kommer se ut när den sista omgången är färdigspelad. Så länge laget som just nu ligger högst upp i tabellen gör det när den 38:e omgången är färdigspelad och hissar bucklan mot London-himlen på Stamford Bridge så är i alla fall jag nöjd.



UTC!

2017-04-14 20:33:00

