En av de största lämnar i sommar.

Tack för allt, John Terry

Även om det inte kommer som en chock så är det ändå med stor sorg som Chelseas supportrar möts av nyheten att ikonen John Terry lämnar klubben i sommar.





John Terry har gett

Det finns inte superlativ nog att ösa över legenden, och ‘JT’ själv har inget annat än positiva saker att säga om klubben i hans hjärta.



“Efter 22 år finns det så mycket att säga och så många personer att tacka i denna utmärkta fotbollsklubb. Från tränare, lagkamrater och medarbetare, till fansen som har gett mig så mycket support genom åren. Det kommer att komma fler tillfällen för att att prata mer om detta under kommande veckor.”



“Jag kommer att bestämma min framtid så småningom, men för tillfällen är jag hängiven att hjälpa klubben att nå framgång denna säsong.”



“Klubben och jag har alltid haft en fantastisk relation, som kommer att fortsätta utöver mina spelande dagar. Vi har haft positiva samtal, men efter att noggrant ha tänkt igenom allt har jag kommit fram till att det är rätt tidpunkt för mig att lämna. Jag har alltid velat lämna klubben vid rätt tidpunkt, och jag känner att slutet på denna säsong är det rätta tillfället för både klubben och mig. Jag känner att jag fortfarande har mycket att erbjuda på fotbollsplanen, men jag förstår att mina chanser att spela kommer att vara limiterade för mig här i Chelsea. Jag är fortfarande angelägen att fortsätta spela, så jag kommer att leta efter en ny utmaning. Jag kommer dock självklart alltid att vara en Blue, och vill verkligen avsluta min sista säsong i Chelsea med nya troféer.”



Frågan är om vi någonsin kommer få se en legend av dess like som John Terry har varit för klubben. Den kärlek vi supportrar har för Chelseaikonen är dock 100 % besvarad, och Terry menar att varje trofé han har vunnit i Chelseatröjan har han vunnit tillsammans med fansen.



“Avslutningsvis kan inte ord beskriva den kärlek jag har för vår fotbollsklubb och våra fantastiska Chelseasupportrar. Jag skulle vilja tacka varenda en av er från botten av mitt hjärta för det otroliga stöd ni har gett mig under alla år. Ni betyder hela världen för mig, och varje trofé som har vunnits under min tid i klubben har vi vunnit tillsammans. Jag kommer aldrig att glömma den otroliga resan vi har gått igenom. Tack så mycket för allt.”



Detta är långt ifrån en enkel sak att smälta, men John Terry kommer förevigt leva kvar som en av Chelseas största någonsin, och vi önskar honom all lycka till i vad han än väljer att göra efter säsongens slut.



CHRISTOFFER SJÖBLOM

2017-04-17 19:56:09

