Terry i hetluften

Kaptenen var äntligen tillbaka på plan i gårdagens FA-cupmatch mot Peterborough men vinsten till trots så lämnade kvällen en besk eftersmak.

Till supportrarnas stora förtjusning var Chelsea kaptenen och den levande legendaren äntligen tillbaka på planen efter en skadefylld säsong. Och Terry gjorde bra ifrån sig. Han gjorde det han alltid gjort. Stod rätt, nickade bort bolla, styrde och ställde.Debuten efter skadefrånvaron skulle dock få ett abrupt slut i mitten av andra halvlek när Lee Angol bröt sig loss och vars framfart stannade i en duell med just Terry. Domare Fiend tvekade ett tag men drog till slut upp det röda kortet. Frilägesutvisning blev domen men incidenten såg allt annat än solklar ut. Reprisbilderna visade dels att Ivanovic mycket väl hade kunnat hinna emellan och frågan är om Terry ens rörde sin motståndare.Conte var snabbt ute och försvarade sin mittback: "Jag tycker inte det var det rätta beslutet av domaren. Han rörde inte motståndaren och för det andra så var Ivanovic bakom John för att täcka John." sa han efter matchen till Sky Sports."Det är synd för att få det röda kortet var inte bra. Jag tycker att du måste respektera domarens beslut men i detta fall kommer vi kanske att överklaga denna situation för situationen är väldigt tydlig och jag tycker inte att John förtjänade detta."Terry själv gick ut på sin instagram efter matchen och delade med sig av sin syn på det hela. Citatet är direkt kopierat från hans konto: "What a great feeling being back on the pitch today,albeit only for 67 mins after my red card which I will be appealing and hope the FA and the ref will look at it and realise I didn't touch @leeangol. Great win for the boys and Into the next round of the FA Cup. "Och kaptenen får stöd från lagkamraten Willian som efter matchen sa följande till Brasilianska ESPN: "Om det skulle visas ett kort, även om inte spelaren förtjänade det, skulle det vara gult och det skulle gått till Petersboroughs anfallare för filmning. Tyvärr händer det men [Terry] är en legend här, en som jag ser upp till mycket och han har vunnit allt som går i denna klubb. Han förtjänar respekt."Dock ser det ut som att den allmänna opinionen bekräftar att det röda kortet, även om det var något tufft, inte var felaktigt. Graham Poll gav sin domarkollega rätt i sin spalt i Daily Mail och frågan är om detta var sista spiken i kistan på en lång och fantastisk karriär för vår suveräna kapten.På fråga om hur Terrys framtid i klubben ser ut (hans kontrakt går ut i sommar) var Conte fåordig. "Denna typ av beslut är viktigt att göra tillsammans med klubben och det är inte upp till bara mig. Jag är nöjd lver John för han har visat mig fantastisk lojalitet och beslutsamhet när jag låter honom spela men också när han inte får spela.""Han hjälper mig mycket i omklädningsrummet och han har visat mig att han är en bra spelare, men framför allt en bra man."Terry har gjort det förr. Han har studsat tillbaka från situationer man aldrig trott att någon skulle reda ut och han har alltid gjort det med bravur. Frågan är om han kan resa sig återigen.